Inhalt Seite 1 — Erbsubstanz im Kraftwerk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Welche Aufgabe hat DNS in Mitochondrien?

Einen neuen Einblick in die Zellvorgänge, möglicherweise sogar in die Chemie der Krebsentstehung verspricht eine Entdeckung zu gewähren, die jetzt dem amerikanischen Ehepaar Dr. Sylvan Nass und Dr. Margit Kahlbrock-Nass während eines Studienaufenthaltes an der Universität Stockholm gelang.

Das wichtige Ereignis spiegelt sich in der kurzen und dem Laien nichtssagenden Mitteilung der amerikanischen Krebsforschungsgesellschaft: „Das Ehepaar Nass führte den Nachweis, daß sich DNS-Fäden in den Mitochondrien befinden.“

Was bedeutet dies? DNS (Desoxyribonukleinsäure) ist das Material, aus dem die Erbsubstanz der Gene in den Chromosomen der Zellkerne besteht. Bislang glaubte man, DNS befände sich nur in Chromosomen und einigen Viren. In den Chromosomen tut diese Substanz zweierlei: Kurz vor einer Zellteilung produziert sie Ebenbilder ihrer selbst. Sie verdoppelt sich, um auch die Tochterzelle mit einem identischen Chromosomensatz ausrüsten zu können. Außerdem stellt sie RNS (Ribonukleinsäure) her, fadenartige „Nachrichten“-Moleküle, die aus dem Zellkern hinauswandern und den Eiweißfabriken, den Mikrosomen, im Zellplasma mitteilen, wie sie die Nährstoff-Bausteine (Aminosäuren) zu funktionstüchtigen Zellbestandteilen zusammenzusetzen haben.

Doch was hat die DNS in den Mitochondrien zu suchen, in den Körperchen außerhalb des Zellkerns, die man als Kraftwerke der Zellen erkannt hat?

Die Mitochondrien stellen aus Nährstoffen Energie-Moleküle (ATP) her, die den Körper des Lebewesens erwärmen und die chemischen Prozesse in den Eiweißfabriken in Gang halten. Dafür ist keine DNS erforderlich. Wozu also DNS in Mitochondrien?

An der Tatsache selbst, die nach Meinung der amerikanischen Krebsforschungsgesellschaft „das gegenwärtige Konzept der Chemie des Lebens revolutioniert“, ist nicht mehr zu zweifeln. Das Warum freilich ist noch Gegenstand der Spekulation.