Von Wolfgang Krüger

Vor drei Wochen hat sich der Deutsche Gewerkschaftsbund der Öffentlichkeit mit einem neuen Grundsatzprogramm vorgestellt. Gemessen an den Forderungen, die an eine moderne und in unsere Zeit passende Gewerkschaftskonzeption zu stellen sind, blieben noch sehr viele Wünsche unerfüllt. Dennoch ist nicht zu übersehen, daß sich der Deutsche Gewerkschaftsbund in einem evolutionären Prozeß der Neuorientierung befindet; sie hat in diesem Programm ihren ersten greifbaren Niederschlag gefunden.

Viel schwerer als bei den Gewerkschaften ist die Frage zu beantworten, ob und was sich auf der anderen Seite, bei den Arbeitgebern, an Neuem tut. Auch sie sind organisiert, aber die ihre Interessen vertretende Organisation, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), hat es nie zu so etwas Ähnlichem wie einem Programm gebracht; also braucht sie es auch nicht zu korrigieren, Auch sonst sind die Arbeitgeberverbände durch ihren Pragmatismus davor bewahrt worden, sich in ideologischen Positionen festzurennen, die nun nicht mehr zu halten sind. Gleichwohl gibt es Anzeichen dafür, daß es jetzt auch in ihrem Lager zu rumoren begonnen hat.

Die Jahrestagung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in der vergangenen Woche in Godesberg brachte freilich in dieser Hinsicht mancherlei Enttäuschungen. Das Kommuniqué der Arbeitgebervereinigung zu dem neuen DGB-Programm erschöpft sich in negativer Kritik; damit wird man den derzeitigen Vorgängen im Gewerkschaftslager nun einmal nicht gerecht. Auch der Jahresbericht bietet, für sich genommen, keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß sich an der Einstellung der organisierten Arbeitgeber zu ihrem organisierten Gegenüber wesentliches geändert hätte.

In diesem Jahresbericht, der alljährlich vorgelegten offiziellen Stellungnahme der Bundesvereinigung zu den aktuellen Fragen der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, wird zwar sehr viel von der Ordnungsfunktion der Gewerkschaften und von der Partnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern (und den sie vertretenden Verbänden) gesprochen. Beides wird bejaht; praktische Konsequenzen aber werden aus diesen allgemeinen Bekenntnissen nicht gezogen. Vor allem und auf jeden Fall werden die sogenannten „Anerkennungsforderungen“ der Gewerkschaften aus prinzipiellen Gründen unter das Verdikt einer kategorischen Ablehnung gestellt.

Es soll hier nicht über das Für und Wider dieser Forderungen (Inkasso der Gewerkschaftsbeiträge durch die Betriebe, höherer Kündigungsschutz für gewerkschaftliche Vertrauensleute in den Betrieben, ihre bezahlte Freistellung von der Arbeit für Tarifverhandlungen, Alimentierung gewerkschaftlicher Urlaubskassen durch die Arbeitgeber) gestritten werden, mit denen neuerdings einige Gewerkschaften ihre „Ordnungsfunktion“ durch die Arbeitgeber „anerkannt“ sehen wollen – und von denen sie meinen, daß sie ihnen den Rücken freimachen für eine vernünftige, an den sachlichen Gegebenheiten orientierte Lohnpolitik. Für diese Anerkennungsforderungen gibt es in der Vergangenheit keine Beispiele; sie sind ein Novum und im Rahmen der Kategorien der Vergangenheit absolut unverständlich.

Man kann sie gewiß ablehnen, etwa mit dem Argument, daß ein solches Nachgeben der Arbeitgeber gegenüber den Wünschen einer Gewerkschaft ein partnerschaftliches Verhältnis beider Seiten voraussetze und daß dieses in diesem konkreten Fall nicht als gegeben anzusehen sei. Man kann. diese Anerkennungsforderungen aber – wenn man sich grundsätzlich auf den Boden der Partnerschaft stellt – nicht ablehnen mit der Begründung, daß beide Seiten dadurch in ein unzulässiges Abhängigkeitsverhältnis voneinander geraten – wie das in dem Jahresbericht der Arbeitgebervereinigung zu lesen steht.