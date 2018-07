Das Kommando der pädagogischen Feldwebel Jugend will anders reisen

Von Jürgen Zimmer

„Lehren wir unsere Kinder, was diese denken sollen, so hilft ihnen dies nicht beim Leben in dieser wandelbaren Zeit. Wir wissen ja gar nicht, was sie denken sollen, denn sie werden sich mit Situationen auseinanderzusetzen haben, von denen wir selbst keine Ahnung haben. Wir müssen sie lehren, wie man denkt...“

E. A. Filene, 1934, in einer Ansprache an die Schulleiter von Cleveland

Abend zwischen den Ostseedünen. Eine junge Reisegruppe ist in die Zelte geschickt worden. Ein großes Zelt für Jungen, ein kleineres für Mädchen. Die Erzieher gehen auf Wache. Gegen 22.30 Uhr haben sie einen erwischt. Er buddelt gerade ein Loch unter der Zeltwand. Ohrfeigen, Gebrüll, Rückfahrkarte: ‚,Verdorbene Jungens woll’n wir nicht!“ Getuschel in den Zelten, es dauert eine Weile, bis es ruhig wird. Nur das schwarze Schaf hat noch einen heißen Kopf, es wird im Morgengrauen abreisen. Für Individualisten ist kein Platz. Diese Pädagogik hört auf, wo sie anfangen sollte. Hier werden ständig Verbote erlassen, die nur die Lust zum Übertreten vergrößern. Erholung auf Kommando und nach Programm.

Warum müssen Jugendliche so reisen? Warum müssen sie immer noch nach alten, unhaltbaren pädagogischen Rezepten reisen? Sie reisen ja nicht, sie werden gereist. Denn dort, wo die traditionelle Pädagogik die Szene beherrscht, will man den Jugendlichen „in den Griff bekommen“. Diese Pädagogik wird von überlieferten Lehrsätzen bestimmt. Da ist der Erziehungsgrundsatz: Man muß erziehen um jeden Preis, gerade in den Ferien, denn sie sind gefährlich; es könnte sein, daß die Zöglinge nicht das tun, was man ihnen vorher beizubringen versuchte. Dann der Ordnungsgrundsatz: Jugendliche in Freiheit verhalten sich undiszipliniert, man muß die Freizeit also ausfüllen. Der Gemeinschaftsgrundsatz: Nur in der Gemeinschaft lassen sich glückliche Ferien erleben, deshalb muß man sich unterordnen und einordnen, und man muß Anordnungen befolgen. Endlich der Sinngrundsatz: Für sinnlose Tätigkeiten ist auch in den Ferien kein Platz. Als sinnvoll gilt, was der Weltanschauung der Erzieher entspricht. „Gammeln“ ist schlecht und aller Laster Anfang.

Diese Pädagogik ist eine oft auch noch mißverstandene Mischung aus der Diltheyschule und der Jugendbewegung. Hinzu gesellt sich die Sehnsucht nach patriarchalischer Autorität. Vielleicht waren jene pädagogischen Konzeptionen für eine bestimmte Gesellschaft in einer bestimmten Zeit nützlich – auf den Jugendtourismus verpflanzt, versagen sie oft. Es kommt zu Fehlschlägen auf den Gruppenreisen und vornehmlich zu zwei Reaktionen unter den älteren Jugendlichen: Soweit sie aus autoritär eingestellten Familien kommen, finden sie autoritär geleitete Reisen prima. Unfähig, sich selbst zu beschäftigen, da die häuslichen Befehle jede Eigenaktivität unterbinden, erleben sie ihre Ferien etwa wie eine Kinovorstellung. Die anderen wechseln beim nächstenmal zum konkurrierenden Reiseunternehmen, das den pädagogischen Zeigefinger nicht schon im Prospekt zeigt. Zustimmung von Zwölfjährigen ist noch kein ausreichendes Kriterium für die Güte der Reiseleitung, unter den Pimpfen der HJ hat sicherlich auch Begeisterung geherrscht.