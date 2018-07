Zum Redaktionsstab der ZEIT gehören zwei potentielle Mitglieder des Kriegsopferverbandes – potentiell, denn sie sind in keinem der Verbände organisiert, wurden aber mit 50 und 30 Prozent „Kriegsbeschädigung“ eingestuft. Sie wissen also sehr genau, was es bedeutet, den unbarmherzigen Kampf ums Dasein mit schwerem Handicap führen zu müssen, sie meinen aber auch zu wissen, daß, rein wirtschaftlich gesehen, heute viele Bundesbürger Renten beziehen, die andere nötiger hätten, und daß darum eine Pauschal-Erhöhung der Grundrente lediglich weitere Verzerrungen und keine wirkliche Verbesserung herbeiführt.

Wir wissen nicht, wann und wo das böse Wort entstanden ist. Es muß schon lange her sein. Wie oft haben wir es fluchend-lachend-resignierend einander zugeschrien in jenen Jahren: „Der Dank des Vaterlandes ist euch gewiß!“ Wir hatten Undank erwartet – und unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Wem eine Detonation die Trommelfelle zerfetzte, der darf jetzt 45 Mark Rente dafür beziehen. Wer diese elende Schinderei sieben Jahre, und als Kriegsgefangener länger, durchgestanden hat, muß jetzt einer jungen Generation Rechenschaft ablegen, warum er „Hitlers Krieg“ geführt habe.

Und dennoch: daß uns ausgerechnet jetzt die Geduld reißen muß, ist ein Unglück. Von uns aus gesehen – und mit uns meine ich alle jene, die zwei Weltkriege nicht ohne sehr spürbare Einbußen überlebt haben –, von uns aus gesehen, mag es sich unglücklich treffen, daß der neue Bundeskanzler gerade uns sich ausgesucht zu haben scheint, um die immer steigenden Ansprüche an Steuergeldern, zu stoppen.

Aber wenn wir nachgäben, wenn wir dieses eine Mal noch nachgäben – wie stünde der Bundeskanzler da bei jedem neuen Druck auf die Staatskassen; wie stünden wir da, an denen es wieder einmal hängengeblieben zu sein scheint.

Werden wir deutlich, lassen wir Zahlen sprechen. Die allerdringlichsten Verbesserungen der Kriegsopferrenten kosten (rund) eine Milliarde. Im Bundeshaushalt für 1964 ist nur die Hälfte „noch drin“ (bitte, auf hunderttausend mehr oder weniger kommt’s nun schon auch nicht mehr an). Der heißumstrittene „Stufenplan“ des Bundeskanzlers schlägt vor, 1964 die eine Hälfte zu bewilligen, die andere 1965. An die drei Millionen Kriegsopfer nützen das Bewußtsein, daß ihre Stimmen bei der nächsten Wahl ein gewichtiges Wort mitzureden haben – und wollen damit nun ihre nur allzu berechtigten Forderungen durchsetzen, wollen endlich 1964 alles und nicht nur die Hälfte haben. Die meisten Parteipolitiker zittern vor dem Verlust von drei Millionen Wählern und sagen uns, wir hätten ganz recht und alles solle für uns getan werden.

Alles? Was heißt „alles“? Es heißt beispielsweise, daß der Mann, der keine Nase mehr hat (ich darf nicht übertreiben: es fehlt ihm nur die Nasenspitze), dafür im Monat 45 Mark bekommt, statt, wie bisher, 35; und daß derjenige, der gewissermaßen überhaupt nichts mehr hat, daß der „Schwerstversehrte“ mit 240 statt, wie bisher, mit 200 Mark entgolten wird.

Könnten wir, so heißt meine sehr ernsthafte, lang überlegte und nicht leichten Herzens formulierte Frage, könnten wir drei Millionen auf dieses „alles“ nicht noch einmal verzichten?