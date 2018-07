Inhalt Seite 1 — „Ich bin doch kein Held“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

H. W., Rendsburg

Als im Rendsburger „Panzerkettenprozeß“ das Urteil verkündet wurde, war der Platz des Nebenklägers leer. Der Vater der durch das abspringende Kettenpolster eines Panzers getöteten 13jährigen Heike Spitzbarth aus Jevenstedt bei Rendsburg hatte nach dem Plädoyer des Staatsanwalts den Gerichtssaal verlassen. Was nun noch kam, war für ihn gleichgültig. In der Hauptverhandlung gegen den 38 Jahre alten Bundeswehrmajor Wolfgang Boehnke, der sich vor dem Rendsburger Schöffengericht wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten hatte, hatte sogar der Staatsanwalt Freispruch wegen erwiesener Unschuld beantragt. Dem schloß sich dann auch Amtsgerichtsdirektor Jensen an.

Der Vorfall, um den es in dem Prozeß gegen den 38jährigen Bundeswehrmajor Boehnke ging, ereignete sich am 9. Juni 1960. An jenem Tag befand sich eine Panzergruppe der Fla-Schule Rendsburg auf dem Marsch vom Standort nach dem Truppenübungsplatz Bergen-Hohne. Kommandeur der Einheit war Boehnke. Zwischen Rendsburg und Jevenstedt geschah dann das Unglück: Der Geschäftsführer Spitzbarth fuhr mit seinem Pkw von Jevenstedt nach Rendsburg, als er der Panzerkolonne begegnete. Neben ihm saß seine Tochter. Ein von einem Panzer abgesprungenes Kettenpolster durchschlug die Windschutzscheibe des Fahrzeuges und traf die 13jährige Schülerin. Sie starb auf dem Transport in das Rendsburger Krankenhaus.

Damit begann die Vorgeschichte des Prozesses, der nun vor dem Rendsburger Schöffengericht zu Ende ging. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Kiel stellte das Verfahren gegen Boehnke zweimal ein. Erst, als es ein drittes Mal aufgenommen wurde, kam es zur Hauptverhandlung, die drei Jahre nach dem tödlichen Unfall stattfand. Inzwischen hatte Vater Spitzbarth rund 200 Telegramme, Briefe und Eingaben an den Bundeskanzler, den Bundestag, Bundestagsabgeordnete und andere Persönlichkeiten geschickt, in denen er eine „Bestrafung der Schuldigen“ verlangte. Als das nicht half, schickte er ein Telegramm an die Fla-Schule in Rendsburg, in dem er vom „ekelerregenden Kindermord“ sprach, der „der Bundeswehr so lange an den Hacken hängen werde, bis die Banditen, die diesen Mord auf dem Gewissen haben, der gerechten Strafe zugeführt worden sind“. Am 3. September 1963 wurde er wegen dieses Telegramms zu einer Geldstrafe von 200 DM verurteilt.

Zwei Monate später hatte sich Major Boehnke wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten. Fünf Tage lag vernahm das Gericht 50 Zeugen, darunter hohe Offiziere der Bundeswehr. Dennoch gelang es nicht, die Ursachen des tödlichen Unfalls zu klären. Nur in einem Punkt schuf das Gericht Klarheit: Die Panzer fuhren zwischen 30 und 40 Stundenkilometern, eine Geschwindigkeit, die bei Panzermärschen üblich ist.

Schwieriger war die Klärung der Frage nach der Sicherheit der Panzer. Sie wurde zu einer Kernfrage des Prozesses. Kettenpolster gingen am „laufenden Band“ verloren. Boehnke ließ ein „Sammelkommando“ hinterherfahren, das auf einer 50 Kilometer langen Strecke 43 Kettenpolster fand, die 21 Panzer verloren hatten. Der Major jedoch war der Ansicht, daß die lockeren Kettenpolster ungefährlich waren. Vor Gericht erklärte er in großer Erregung: „Ich bin doch kein Held – ich als verheirateter Mann hätte den Betrieb sofort eingestellt, wenn ich gewußt hätte, daß die Kettenpolster herumfliegen können. Damals war ich der Ansicht, daß die Panzer verkehrssicher sind.“

Oberregierungsrat a. D. Rau, ehemaliger Referent für Panzerfahrzeuge in der Abteilung Technik des Ministeriums, meinte, im Ministerium sei bis zum Jevenstedter Unfall kein Unglück mit Kettenpolstern bekannt gewesen. Bis Ende 1961 hätten sich nur drei Unfälle ereignet. Allerdings habe das Ministerium aus Sicherheitsgründen bereits ein halbes Jahr vor dem Jevenstedter Unfall über das Truppenamt der Bundeswehr im Januar 1960 den 55-mm-Typ der „Backhauspolster“ verboten, weil sich dieser Polstertyp als „besonders schlecht“ erwiesen habe. Der „Stern“ hatte diesen Fall damals aufgedeckt. Als der Vorsitzende nach dem Produktionsmonopol der Firma Backhaus für Panzerkettenpolster fragte, erklärte Rau: „Es lag eine bestimmte Weisung in unserem Hause vor!“