Der Mailänder Schwurgerichtsprozeß gegen die Südtiroler Sprengstoffattentäter ist ein „Prozeß der Superlative“. 160 Angeklagte (69 in Haft, 16 flüchtig, fünf Österreicher, einer Deutscher), 550 Zeugen, 35 Anwälte, 1,5 Milliarden Lire Sachschaden an Industrieanlagen, 880 Seiten Anklageschrift plus Anlagen, 13 Anklagepunkte – all das ist auch für ein Land, das wie Italien an Monsterprozesse gewöhnt ist, durchaus ungewöhnlich.