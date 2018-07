Der Komponist Karl Amadeus Hartmann, der am 5. Dezember im Alter von 58 Jahren starb, wird in die Musikgeschichte als einer der großen deutschen Symphoniker eingehen. Die symphonische Form beherrschte er wie nur wenige der Zeitgenossen. Er begann im Zeichen Mahlers, doch traten sogleich die Hartmannschen Merkmale hervor: von der Ersten bis zur Achten Symphonie ein sicheres, vitales Fortschreiten. Kein Geheimnis neuer, gar revolutionärer Kompositionsweise war ihm, dem Schüler Hermann Scherchens und Anton Weberns, fremd. Voller Kraft und Ruhe baute er die großen Formen auf, ein genialer Konstrukteur, aber jeder Takt ist gefüllt von Ausdruck. Seine Adagio-Sätze vor allem sagen das überaus Seltene aus: Bewußt gehütetes Erbe der Tradition verbindet sich hier mit neuem Lebensgefühl.

Hartmann, der als Organisator der Musica-Viva-Konzerte seiner Münchener Heimatstadt ein bewundernswertes Forum moderner Musik geschaffen hat, war ein beispielhaft großzügiger und gerechter Mensch. Er ließ alle Richtungen gelten. Er bahnte Wege durch manches Gestrüpp zeitgenössischen Musikschaffens, weil er mit untrüglichem Sinne wußte, was gut, was mittelmäßig oder gar schlecht, was gewachsen, was Experiment und was nur Bluff war. Er besaß die Wünschelrute, welche die kräftigen und reinen Quellen anzeigt. Er verfügte über hohen Kunstverstand und über die Gabe, sich im gesprochenen und geschriebenen Wort auszudrücken, und war zugleich eine Urnatur.

Unvergeßlich, wie er in seinem herzlich bayerischen Tone von Webern erzählte, der damals, als Hartmann zu ihm in die Lehre ging, noch kaum etwas galt: von dessen Ordnungssinn, Bescheidenheit und Werkzuversicht. Wie Webern wird Karl Amadeus Hartmann an Geltung gewinnen, je länger sein Abschiedstag von dieser Erde vorbei ist. J. M.-M.