Von Zweistein

Der Zirkusdirektor war grün vor Ärger. Der neue Wärter hatte die wilden Tiere sämtlich in die falschen Käfige gesteckt. Im Löwenkäfig saß der Tiger, der Gorilla hockte im Pantherkäfig, der Panther war im Bärenzwinger, der Löwe im Gorillakäfig, und der Bär steckte dort, wo der Tiger hingehörte. „Sofort bringen Sie die Tiere wieder in ihre eigenen Käfige befahl der Direktor, „aber passen Sie auf, daß sich die Bestien nicht gegenseitig zerreißen. Auf keinen Fall dürfen zwei Tiere in einen Käfig gesperrt werden oder sich gleichzeitig im Vorraum befinden.“ (Auf der Grundrißzeichnung sind die Käfige der Tiere gekennzeichnet.) In welcher Minimalzahl von einzelnen Operationen kann der Wärter den Befehl ausführen, und in welcher Reihenfolge müssen diese Operationen vorgenommen werden? (Auflösung auf Seite 22)