„Wer treibt die Baupreise?“, ZEIT Nr. 48

Die Überschrift läßt mehr erhoffen als der Artikel hält. Ihr Mitarbeiter kommt zu dem Schluß, daß die Konjunktur in erster Linie von den überhöhten Ausgaben der öffentlichen Hand angeheizt wird. Diese Behauptung ist nicht nachprüfbar, weil zwar Zahlen für öffentliche Hochbauten im Jahre 1962 aber keine für Maßnahmen der Wirtschaft und sonstiger Bauträger gegeben werden. Ferner behauptet der Verfasser, daß die Gemeinden und Länder mit 5,4 und 1,6 Milliarden DM die großen Übeltäter sind, während der Bund nur mit 0,4 Milliarden DM verantwortlich gemacht wird. Warum werden beim Bund aber 1,7 Milliarden für Verteidigungsbauten abgezogen? Was steckt denn bei den Ländern und Gemeinden in den Summen?

Sind Krankenhäuser und Schulen weniger wichtig als Verteidigungsbauten? Ich behaupte, solange nicht das Gegenteil bewiesen wird, daß die Gemeinden zum größten Teil ihre Ausgaben für Bildungszwecke (Volks-, Mittel-, Höhere Schulen, Berufsschulen), Krankenhaus-, Sozial- und Sportbauten leisten, bei den Ländern wird sich das Bild mehr zugunsten von Hoch- und Fachschulen aller Art und weiteren zentralen Aufgaben der Daseinsfürsorge verschieben. Wer möchte verantworten, daß diese Maßnahmen gestoppt werden, während die viel berufenen „Paläste“ der Banken, Versicherungen und Konzerne lustig weiter entstehen?

Ich gehe noch einen Schritt weiter: Auch diese Verwaltungsbauten sind absolut notwendig. Allein schon die Zahl der in ihnen enthaltenen Arbeitsplätze zeigt ihren immensen volkswirtschaftlichen Wert. Manchmal verbittert allerdings der getriebene Aufwand.

Konjunkturdämpfende Maßnahmen in Verbotsform treffen meist den Falschen und doktern höchstens an den Symptomen herum – wenn sie nicht überhaupt ins Leere gehen, wie das Baustoppgesetz beweist.

Jetzt liebäugelt Ihr Mitarbeiter offenbar mit einem besonderen Genehmigungsverfahren für öffentliche Hochbauten. Wer weiß, wie kompliziert sowieso schon der Verfahrensgang bei jedwedem Bauvorhaben der öffentlichen Hand ist, der kann nur beschwörend abraten. Es liefe doch nur auf Aufstellung einer Dringlichkeitsliste hinaus, die wenigsten dringlichen Maßnahmen würden verboten. Meinen Sie, daß man eine auch nur einigermaßen gerechte Reihenfolge herstellen könnte?

Friedrich Schröder, Stade