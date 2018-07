Inhalt Seite 1 — Rebellion in der Schule Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die ersten zehn bis zwanzig Seiten wirken wie ein Schock. Sind das unsere Kinder? Sind das die Lehrer? Ist das die Schule, der wir diese Kinder in den entscheidenden Jahren ihrer Entwicklung anvertrauen?

Und dann liest man weiter, fasziniert von den Schrumpfsprachendialogen der Schüler, vom tönenden Gefasel der Lehrer, von der Unsicherheit der Jungen, die hinter Flapsigkeit und Amerikanismen und Flüchen auftaucht, fasziniert von der Unsicherheit der Lehrer, die sich hinter den Phrasen und Maximen aus Kaiser-, Kriegs- und Nazizeiten verbirgt. Und das ist der Moment, in dem der Schock endet.

Natürlich, das sind unsere Kinder und Lehrer, das sind wir, das sind unsere gebrochenen Ideale, unsere Abhängigkeit und Dummheit, unser Vorurteil und gelegentlicher Mut. Das klingt hoffnungslos und nach Binsenwahrheit, aber der Autor dieses Buches – – ist ein Moralist und hat nichts gegen Binsenwahrheiten. Im Gegenteil, er sammelt sie als Beweise und Lehrmittel. Er ist Lehrer – kann es keine Sekunde verleugnen –, und es ist sein Metier, mit Binsenwahrheiten zu operieren. Er weiß ziemlich genau, ein wie großer Teil unseres Lebens mit ihnen zu erledigen ist, und er will, daß jeder es einsieht und seine Konsequenz daraus zieht.

Denn unberaten sind für ihn nicht nur die Schüler. Sie alle, die in der Schule des Ortes „in mittlerer Entfernung von der Zonengrenze und dem Dritten Reich“ unterrichtet werden oder worden sind und unterrichten, brauchen Rat und Einsicht und Gerechtigkeit. Manche leiden unter dem Mangel, manche haben sich in Erstarrungsformen der Albernheit, Beschränktheit, Selbstgefälligkeit oder des Hasses geflüchtet.

Die Fabel entwickelt sich logisch aus diesem Exposé: Ein Schüler, Jochen Rull, rebelliert mit unvollkommenen Mitteln gegen die Phalanx der Erwachsenen, die ihn ununterbrochen im Stich lassen. Er heftet Zettel mit provozierenden Zitaten an die Türen der Lehrer- und Klassenzimmer. Er gesteht die Tat, doch sein Geständnis wird von den Lehrern mißverstanden. Sie glauben, er habe Hakenkreuze und die Worte „Penne nicht, Penne!“ an die Pissoirwand am Rande des Schulhofs geschmiert. Kurz vorm Abitur fliegt er von der Schule, und auch zwei oder drei mutige junge Lehrer können ihn nicht retten. Ihre Zuneigung schadet ihm eher, denn einer von ihnen ist ein remigrierter Jude, ein anderer ein „Schwächling“, der den Krieg nicht überwinden kann.

Immerhin, die Flucht des Jochen Rull nach Polen gibt einem anderen Klassenkameraden, der politisch aus der Bahn zu gleiten begann, wieder das Gefühl für Maß und Verpflichtung.

Das ist die Kernhandlung, aber nicht die ganze Geschichte. Sie besteht aus Alltag, Kleinstadtalltag, von Kleinstadtmenschen und -spießern gelebt. Valentin ist unheimlich genau. Er übernimmt nichts, formuliert alles neu, überprüft jede Charge, beobachtet jede Geste noch einmal. So gewinnen Dutzendsituationen genau die Ausdruckskraft, die er in einem bestimmten Moment seines Romans braucht: Eltern, die vorm Fernseher unbequeme Fragen abwimmeln. Onkel, die beim Abendbrot ein Lehrstück der Heuchelei vorspielen. Schüler, die sich am Fahrradstand oder im Heizkeller an trüben Tagen in ihrem Rotwelsch über Gott und die Welt unterhalten.