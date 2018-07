Erwin Wickerts „Klassenaufsatz“ bewies, als Fernseherzählung, seine Güte als Hörspiel. Die Dialoge, zart, durchlöchert und zum Ausspinnen einladend, wurden durch die optische Darbietung zwar vergröbert, aber da man die Augen schließen konnte, blieb am Ende immerhin noch die Vorstellung einstiger Größe.

Auf dem Bildschirm allerdings taten sich seltsame Dinge: Der Regisseur, des simpelsten Raumgefühls bar, operierte mit Treppen und Fluren, als gelte es, die Unendlichkeit selber in Szene zu setzen. Türen, Wände und Fliesen nahmen kein Ende. Paul Edwin Roth durchschritt Korridore vom Ausmaß Versailles’, und er ging wirklich vorzüglich, hallte gleichsam durch eine Provinzoberschule im Stile des vierzehnten Ludwig. Fast schien es, als wollte ein Masochist den Betrachtern beweisen, um wieviel schöner doch das Hören als das Sehen sei: Freunde, kehrt zum Rundfunk zurück.

Später wurde dann freilich auch der akustische Eindruck ein wenig getrübt; denn es trat eine blonde Lateinlehrerin auf, eine Kriegerwitwe, die in der DDR vor vaterländischen Bildern die Längen als Kürzen aussprach und bei der Einübung des amare- Konjugierens gleich die Erklärung der consecutio temporum mit übernahm Großreinemachen im Lateinischen also, Sexta und Tertia unter einem Hut. Den Freunden der Antike standen die Haare zu Berge; aber wer kann schon Latein?...

Auch sonst war vieles recht spaßig; ein Komponist zum Beispiel wohnte in einem Zimmer mit Volksempfänger-Mobiliar und bürgerlichem Barometer an der Wand; dazu intonierte er auf dem Klavier die eigenen Weisen, sie paßten zur Wohnung, und bewies somit, daß er kein Zwölftöner sei. Nein, Regisseur und Bühnenbildner hatten keinen guten Tag; das Brecht-Schild Glotzt nicht so romantisch wäre der Inszenierung recht dienlich gewesen.

Am Donnerstag, im größten, doch leider nicht besten Theater der Welt, ging es gleichfalls bedeutungsvoll zu; die Zuschauer wurden von einem textunsicheren Ansager-Mimen zur Mithilfe bei der Entlarvung eines Mörders gebeten, der sich am Ende (ohne daß wir eingreifen konnten) als schlichter, wenn auch sehr labiler Frauenverführer erwies. Sein Name war Peters; sonst erfuhr man wenig über ihn; einer geheimnisvollen Organisation, hieß es, habe er angehört, in leitender Stellung; später sei er ausgestiegen, um im privaten Sektor neu zu beginnen.

Es war viel Lärm um nichts. Fünfzehn angeschlossene Sender, Monitore und Aufnahmeleiter („Herr Aufnahmeleiter“, sagte der Sprecher, wie man denn eben im Studio so spricht...); ein Zuschauerbluff, im schlechtesten Weihnachtsmann-Stil; ein riesiger Aufwand. Hektische Gänge, Telephone und bebende Stimmen... und das alles, um eine miserabel durchgeführte Story zu nutzen und das jämmerliche Verschenken eines guten Einfalls zu tarnen. Viel Packpapier für einen Heimatfilm mit Kino-Tremolo und einem Pfarrer im Dienst. Ganghofer machte das besser, und mit viel weniger Aufwand.

Momos