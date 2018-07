Inhalt Seite 1 — Stumme Genossen – stille Genießer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Höfer

Plakate gehören so selbstverständlich zur üppig wuchernden Flora der freien Wirtschaftswildbahn, daß sie schon sehr ausgefallen sein müssen, um überhaupt noch aufzufallen. Im Zwinger einer gelenkten Plan- und Mangelökonomie bleibt für diese bunten Gebilde aus „Wir Wunderkinder“ – das „Wir“ wurde ins Russische übersetzt, der Begriff „Wunderkindy“ als deutsches Lehnwort übernommen. Dieses Filmplakat ist eines der wenigen Beispiele für polemisierende Nebenabsichten. graphischer Phantasie und wirtschaftlicher Wahrheit kaum ein Spielraum.

Um so erstaunlicher ist die Begegnung mit mehr als einem halben Hundert Blättern aus der Sowjetunion, einem Land ohne Werbung. Entsprechend überraschend ist es, daß eine deutsche Werbeagentur (William Wilkens, Köln) diese Bekanntschaft vermittelt. Das gleiche Haus hat an gleicher Stelle bereits Musterbeispiele westlicher Produktion vorgestellt und will später Proben aus Finnland und Portugal zeigen: Ansätze zu einem Weltpanorama des Plakats.

Verwöhnt durch die Fülle der Gesichte, mit denen in der Welt des Wettbewerbs die „heimlichen Verführer“ um die Seele (und das Geld) des Konsumenten werben, ließe sich leicht spotten über die oft rührend unbeholfenen, provinziell täppischen Gehversuche, mit denen sich sowjetische „Zeichengeber“ auf dem bislang unvertrauten, wenn nicht gar verschlossenen Gelände freier graphischer Fingerübungen bewegen. Gemessen an dem gegenwärtigen Stand der westlichen „Wandkunst“ begnügen sich die Russen mit einer Modernität im Plusquamperfektum. Verglichen mit polnischen Schöpfungen liegt Moskau hinter dem Mond, während Warschau ein Vorort von Paris ist. Unsere stalinisierten Landsleute hingegen, die nicht alle „doof“ (die Berliner) und mancherorts noch ziemlich „pfiffig“ (die Sachsen) sind, wären froh, wenn sie das wagen, zeigen und sehen könnten, was in der Metropole des Kommunismus möglich ist. So ist das Gefälle von Entstalinisierung und „Liberalisierung“ bereits an den östlichen Wänden abzulesen.

Die Qualität dieser Plakate steht in einer merkwürdigen Wechselbeziehung zu ihrer Funktion. Die besten Arbeiten werben für das Zeit- und Zwecklose: für den Winter in Moskau, oder die Volkskunst auf dem Lande, für das Unvergängliche und das Unverwandelbare. Die Einladung, ein paar kalte Tage im Herzen Rußlands zu verbringen, hat Anmut, die Hinweise auf künstlerische Darbietungen der deutlich umworbenen baltischen oder der schöpferisch ergiebigen georgischen Gebiete besitzen die Faszination, die immer und überall von ungebrochener Folklore ausgeht.

Mit Behagen entdeckt der Besucher in diesem graphischen Kabinett etliche „Anschläge“, mit denen bundesdeutsche Filme angekündigt werden. Zu dem austro-schweizerischen Tandem Fischer-Schell ist den Russen auch nicht mehr eingefallen, als früher ein Volontär bei der Ufa zu Papier gebracht hätte. Bei den „Wunderkindern“ aber, die dem Plakatierer ein paar polemische Züge abverlangen, ist dem Autor ein Kunststückchen gelungen, das in seiner agitatorischen Härte an Experimente der frührevolutionären Zeit erinnert, als der „Russenfilm“ (und dessen Anpreisung) die Kinopaläste (und die Litfaßsäulen) eroberte. Das ging so lange gut, bis Josef Stalin diesen progressiven Elan zu spießigem Blut-und-Plüsch-Realismus herabwürdigte.

Wenn man den Russen kratzt, kommt ein Bauer, wenn man diese Bogen durchschaut, kommt ein Schalk zum Vorschein. Die Enkel Gogols und Tschechows sind halt, hamletisch verstanden, „Burschen von unendlichem Humor“. Publikumsliebling der Kölner Schau ist deshalb auch das selbstironische Familienporträt eines Filmgraphikers aus Georgien: „Ich, die Großmutter, Illiko und Illarion.“