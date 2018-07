ürk, Freiburg

Der Polizeiwagen stoppte bei zwei verdächtigen Gestalten am Rand der Autobahn. Robert Schmidt und Max Kramer versuchten nicht mehr zu fliehen. 20 Stunden in Kälte und Regen waren genug. Der Polizei wagen, der sie zur Landesstrafanstalt Freiburg zurückbrachte, war ihnen geradezu willkommen.

Schmidt und Kramer hatten zum zweitenmal innerhalb von vier Tagen bewiesen, wie leicht es ist, aus dem südbadischen Landesgefängnis auszubrechen. Am Montag um 17.30 Uhr hatten sie noch in der Anstaltsküche gearbeitet. Um 18 Uhr waren sie schon weg. Assessor Heinz Müller-Diez, kommissarischer Leiter der Anstalt, konnte den Fluchtweg der beiden leicht rekonstruieren. Das Gitter vor dem Küchenfenster im Kellergeschoß der Strafanstalt stand offen. „Irgendwie muß es ihnen gelungen sein, sich den Schlüssel zu diesem Gitter zu beschaffen“, vermutete der Anstaltsleiter. Das Gefängnispersonal fand an der Mauer eine aus zwei Holmen und mehreren Querstreben bestehende „Kartoffelrutsche“. Schmidt und Kramer hatten das Gerät als Leiter benutzt.

Am Samstagabend vor ihrer Flucht hatten sie im Rundfunk gehört, daß es am Donnerstag gegen 18 Uhr einem ihrer Mitgefangenen, dem 35jährigen Alfred Baumeister, gelungen war, die Anstalt ebenfalls über die Mauer zu verlassen. Assessor Müller-Diez dazu: „Tatsächlich ist die Zeit zwischen 17.30 und 18 Uhr kritisch. Um 17.30 Uhr ist Arbeitsschluß in den Werkstätten. In dieser Jahreszeit ist es zu jener Stunde draußen schon dunkel. Die Nachtkontrollen beginnen erst um 18 Uhr.“

Zwar hatten Schmidt und Kramer aus dem Radio die zum Ausbruch günstigste Uhrzeit erfahren, einen anderen Einfall Baumeisters jedoch nicht beherzigt: Baumeister hatte sich sofort nach seinem Ausbruch einen Mercedes 180 D beschafft. Seine Nachahmer aber waren zu Fuß geflüchtet.

Während Schmidt und Kramer bereits nach 120 Stunden wieder in festem Gewahrsam waren, wurde Baumeister drei volle Tage nach seinem Ausbruch festgenommen. Nach einem Autodiebstahl, einer Zechprellerei, einem Einbruch und einem Raubüberfall war es ihm gelungen, über die Grenze zu flüchten. Die Gendarmen im österreichischen Dornbirn nahmen nicht nur ihn fest, sondern stellten auch jenen 180 D sicher, den Baumeister drei Tage zuvor in der Nähe von Freiburg gestohlen hatte.

Wie Alfred Baumeister unangefochten die Grenze passieren konnte, wird den deutschen Behörden vorerst ebenso ein Geheimnis bleiben wie die Tatsache, daß der zu vier Jahren Zuchthaus verurteilte Gewohnheitsverbrecher im Gefängnishof ein Fluchtgerät fand, das dort eigentlich nichts zu suchen hat: eine Sprossenleiter. Auch ein Seil mit Eisenhaken fand der Ausreißer. Näheres über die Herkunft dieser Dinge werden die deutschen Behörden erst erfahren können, wenn Baumeister nach einem formellen Auslieferungsverfahren wieder hinter den Freiburger Gittern sitzt.