E. Heinrich Kunze:

An der Grenze des Föderalismus, ZEIT Nr. 47

Schon in den Vorberatungen über das 1949 in Kraft getretene Grundgesetz bildeten die Bestimmungen über das Finanzwesen eine wesentliche Reibungsfläche. Die derzeitige Finanzordnung nahmen die Väter des Parlamentarischen Rates trotz zwiespältiger Überzeugung lediglich auf Drängen der alliierten Militärgouverneure an. Im Zuge der zunehmenden wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Aufwendungen des Bundes scheint die Finanzregelung nach dem Grundgesetz unhaltbar...

Sollte kein gütliches Obereinkommen zwischen Bund und Ländern in der Finanzfrage zu erzielen sein, liegt der Vorschlag nahe, das Gesamtsteueraufkommen vom Bund vereinnahmen zu lassen und ihm die Entscheidung über eine gerechte Verteilung der Geldquellen einzuräumen.

