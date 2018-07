Inhalt Seite 1 — Verhandlungen können helfen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jean Schwoebel: Les deux K., Berlin et la Paix. Editions René Julliard, Paris; 16,20 Francs, 324 Seiten.

Der Autor dieses Buches, seit 1945 Außenpolitiker der Pariser Tageszeitung „Le Monde“, beschäftigt sich sehr kritisch mit der weltpolitischen Entwicklung, soweit sie mit Berlin zusammenhängt. Schwoebel glaubt, daß die Sowjets den Status quo noch oft verletzen werden – einfach, weil sie überzeugt davon sind, daß die Amerikaner auf räumlich begrenzte Teilmaßnahmen nicht mit einem Atomkrieg antworten werden. Nach Schwoebels Auffassung hat die Sicherheit Berlins aufgehört, eine militärische Angelegenheit zu sein. Nur durch Verhandlungen – und zwar durch schwierige Verhandlungen – wird es möglich sein, die Stadt vor einem langsamen, aber unaufhaltsamen Absterben zu bewahren.

Die Sowjets scheinen eine friedliche Regelung der Berliner Frage zu wünschen. Wenigstens schließt Schwoebel dies aus ihrer Geduld und aus der Tatsache, daß sie ihre Drohungen bisher nicht wahr gemacht haben. Auf der anderen Seite fürchten sie, ihren Einfluß in neutralen Ländern einzubüßen, falls die Amerikaner die Frage der Freiheit für Berlin vor die Vereinten Nationen bringen. Im übrigen bezweifeln die Amerikaner selber allmählich den Wert-ihrer starren Haltung. Immer mehr Leute in Amerika sind bereit, die Festigung des Friedens sogar mit der Anerkennung der DDR zu erkaufen. Die beiden K (der Ausdruck erklärt sich aus der französischen Schreibweise „Khrouchtchev“) waren zwar in ihrer Sorge um den Frieden bereit zu verhandeln, aber Paris und Bonn standen allen Verhandlungen feindlich gegenüber wie Schwoebel meint.

Man sieht schon aus dem Titel, daß das Buch noch zu Lebzeiten Kennedys geschrieben worden ist. Aber es ist darum nicht veraltet. Die entscheidenden Probleme bleiben auch nach Kennedys Tode. Adenauer und andere deutsche Politiker werden in ihrer Auffassung durch de Gaulle bestärkt. Für Schwoebel besteht kein Zweifel daran, daß das Scheitern der Pariser Gipfelkonferenz 1960 dem General de Gaulle zuzuschreiben ist. Der General wollte von einer vernünftigen Änderung des Status von Berlin oder von einem Friedensvertrag mit Deutschland nichts wissen. Diese starre Haltung hat Chruschtschow bewogen, schon vor dem Beginn der Konferenz abzureisen. Der Zwischenfall mit dem Spionageflugzeug U 2, meint Schwoebel, war nur ein Vorwand.

Daß Frankreich nicht verhandeln will, entspringt aus einer sehr gaullistischen Grundhaltung: „Nicht unter Drohungen verhandeln!“ Für einen Mann wie de Gaulle ist es unannehmbar, wenn mit einer großen Nation, wie Frankreich, in dem drohenden Ton geredet wird, den Chruschtschow zu gebrauchen pflegt. Die unbeugsame Haltung des Generals gründet sich auf seinen Vorstellungen von der Größe Frankreichs. Aber Schwoebel bezweifelt, daß der General den richtigen Weg einschlägt, diese Größe zu bewahren.

Der Autor meint: „Nur auf dem Wege über ein Europa, das von den Vereinigten Staaten unabhängig ist und von Frankreich geführt wird, kann und soll dieses nach der Meinung des Generals seinen Einfluß und seine frühere Macht zurückgewinnen. Dieses Europa kann Frankreich aber nicht ohne Unterstützung Westdeutschlands aufbauen. General de Gaulle hat diese Unterstützung von Bundeskanzler Adenauer dafür erhalten, daß er seinerseits dessen Ansichten über Berlin, die Wiedervereinigung Deutschlands und die Beziehungen zur Sowjetunion rückhaltlos unterstützte.“ Nach Schwoebels Meinung kommt diese gemeinsame deutsch-französische Opposition gegen die amerikanische Verhandlungsbereitschaft nur dem Osten zugute.

Aber die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten scheinen entschlossen, weiter nach einer Verständigung oder zumindest nach einem Modus vivendi über Berlin zu suchen. Beide müssen mit Widerstand rechnen: die Amerikaner mit dem Frankreichs und Deutschlands, die Sowjetunion mit dem Chinas; in Washington sind die Republikaner dagegen; in Moskau die Stalinisten.