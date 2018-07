Der Strukturwandel, der im letzten Jahrzehnt die gesamte Krankenbehandlung – oder Gesundheitsfür- und -vorsorge – erfaßt hat, ist auch an der Institution des Sanatoriums nicht vorbeigegangen. Das Sanatorium, in milderer Form Kurheim genannt, war früher nur für die Erholung da, für eine konsequentere, als die Sommerfrische oder der Winterurlaub sie ermöglichte, auch für die Nachkur nach einer im Hospital oder der eigenen Häuslichkeit glücklich überstandenen Krankheit. Das „klinische Sanatorium“ war fast unbekannt, es ist überwiegend ein Nachkriegsgebilde, das aus neuen Bedürfnissen – extra gut die vorbeugende Behandlung – und dem Zwang bestimmten Notwendigkeiten geboren wurde. Es vermag, wie der Name sagt, noch die Rolle der Klinik zu übernehmen. Eine der Ursachen, die dieser neuen Form zugrunde liegen, ist der sattsam bekannte Mangel an Krankenbetten, die im Extremfall die Aufnahme eines Kranken nur bei akuter Lebensgefahr gestattet und seine wenn nicht vor, so doch möglichst frühzeitige Entlassung erfordert. Dazu kommt der Wunsch der nervlich und seelisch anfälligeren Patienten nach individuellem Umsorgtsein und einer landschaftlich schönen Umgebung einschließlich Lärmfreiheit und reiner Luft, dem auch das beste städtische Krankenhaus nicht genügen kann. Zudem ist mit der Lebenserwartung auch das Durchschnittsalter der Kranken gestiegen – man weiß das aus Kurorten so gut wie aus Sanatorien –, und ältere Menschen sind weniger anpassungsfähig, weniger geeignet, als Nummern zu figurieren.

Der Tegernsee, an dem es bereits eine Anzahl führender Häuser dieser Art gibt, besitzt seit einem Jahr im Alpensanatorium ein weiteres klinisches Sanatorium. (Chefärzte Dr. Ingeborg Ansorge, früher in gleicher Eigenschaft im „Glotterbad“, und Dr. Albrecht Wilken.) Es liegt ein Stück außerhalb von Bad Wiessee, in einem großen Gartengrundstück mit hohen, alten Bäumen, die es gegen die Autostraße abschirmen. Die Gäste haben einen sehr schönen Blick auf den See und die Tegernseer Berge. Der gedämpfte oberbayrische Landhausstil schafft die besondere Atmosphäre. Außer den üblichen medizinischen Bädern besitzt es eine Kneipp-Anlage, eine Röntgenabteilung und die Möglichkeit differenzierter Labor- und anderer Untersuchungen. Massagen, Atemschulung, Gymnastik und alle gängigen Diätformen sind selbstverständlich. Psychotherapeutische Behandlung ist möglich. Das Haus, das vier Ärzte beschäftigt, ist – um die individuelle Betreuung zu gewährleisten – auf 60 Betten beschränkt. Es hat fast ebensoviel Angestellte. Jedes Stockwerk verfügt über zwei Tages- und eine Nachtkrankenschwester, doch überwiegen jene Gäste, die eine Nachkur machen und erholungsbedürftig sind, gegenüber den Kranken, und es wächst die Zahl der Berufstätigen, die Abbau- und Erschöpfungszustände durch Vorbeugen abzufangen suchen.

Diese Art Häuser können nicht billig sein; bei den Leistungen (und der Notwendigkeit zahlreichen und erstklassigen Personals) erscheinen die hohen Preise angemessen. Zwar schränken die Kosten den Personenkreis ein, dem diese Sanatorien zugänglich sind. Doch auch Millionäre sind Menschen – und man muß noch lange keiner sein, um sich eine Vier-Wochen-Kur in einem Haus dieser Art leisten zu können. G.