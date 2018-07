Inhalt Seite 1 — Vom Recht auf den eigenen Körper Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Arthur Jores

Der Prozeß geht weiter – in zwiefachem Sinne: Der Arzt Dr. Axel Dohrn hat gegen das Urteil von sechs Monaten Gefängnis, das nach dem Gerichtsprozeß gegen ihn gesprochen wurde, Revision eingelegt; zugleich geht der Denkprozeß über die Fragen weiter, ob, wann und unter welchen Umständen Sterilisierungen nicht „gegen die guten Sitten“ verstoßen. Mit derdabei zuweilen benutzten Wendung vom „Recht auf den eigenen Körper“ befaßt sich im folgenden Arthur Jores, Professor für psychosomatische Medizin in Hamburg.

In den Berichten und Auseinandersetzungen über den Fall Dr. Dohrn konnte man oft den Satz lesen vom Recht auf den eigenen Körper, einen Satz, mit dem wohl zum Ausdruck gebracht werden sollte, daß der Körper Eigentum des Menschen ist, und daß der Mensch das Recht habe, mit ihm zu machen oder an ihm geschehen zu lassen, was ihm notwendig und zweckmäßig erscheint. Ist das wirklich richtig? Ist das ohne weiteres statthaft, einen solchen Eingriff wie die Tubenunterbindung durchzuführen?

Auch Dr. Dohrn war nicht ganz dieser Meinung, sondern er hat den Eingriff nur ausgeführt, wenn die Frauen bereits drei Kinder hatten und selbst, ebenso wie ihre Ehemänner, damit einverstanden waren. Muß man sich aber nicht einmal fragen, warum denn eigentlich andere Chirurgen und Gynäkologen diesen Eingriff, der seit etwa 50 Jahren ohne Gefahren vorgenommen werden kann, zur Geburtenregelung nicht ausgeführt haben? Dem Gesetz nach ist es, wie wir gehört haben, nicht unmittelbar verboten, und doch geschah es nicht und geschieht es auch heute nicht. Besteht also bei Dr. Dohrn eine partielle und bei vielen anderen eine totale, nach den Kommentaren ganz unbegreifliche Hemmung, solches zu tun? Wo hat sie ihre Wurzel? Sie hat ihre Wurzel darin, daß der Mensch kein Recht auf seinen eigenen Körper hat.

Wir sprechen zwar vom „eigenen“ Körper, aber er ist gar nicht mein Besitz, mit dem ich etwa schalten und walten dürfte nach eigenem Gutdünken wie mit den Dingen, die ich mir erworben habe. Ich habe mich nicht selbst gemacht, sondern meine Existenz, mein Leben empfangen. Ich habe, mit anderen Worten, nur ein Gut mitbekommen, das ich bestmöglich verwalten soll. So bin ich auch verpflichtet, das zu meiden, was mir schadet. So sprechen wir gerne davon, daß sich versündigt, wer etwa Mißbrauch mit Alkohol und Tabak treibt. Es ist also, wie unsere Sprache sagt, eine Sünde, ein Wort, das der heutige Mensch nicht mehr gerne hört. Es ist eine existentielle Sünde.

Der Mensch ist ein Naturwesen, hineingestellt in bestimmte Ordnungen; er hat zwar die Freiheit seiner eigenen Lebensgestaltung bekommen, aber nicht die Freiheit, sich außerhalb dieser Ordnungen zu stellen. Daraus resultiert, daß dem Menschen nicht alles erlaubt ist, was er heute dank der Wissenschaft und der Technik kann. Diese Grenze der Ordnungen in dieser Welt hat der Mensch aus seiner eigenen Willkür schon des öfteren überschritten, so etwa in dem Raubbau, den er mit der Natur getrieben hat, mit der Verseuchung des Wassers und der Verpestung der Luft, von der heute so viel die Rede ist. Solche Grenzüberschreitungen rächen sich bitter, nicht immer sofort und an der Generation, die sie begeht, sondern erst sehr viel später. Zu diesen Grenzüberschreitungen gehören auch die Eingriffe in die Ordnung dieser Welt, die gegründet ist auf Zeugen, Geburt und Tod.

Nicht ganz zu Unrecht ist an Hand des Prozesses gegen Dr. Dohrn auf die Tötung lebensunwerten Lebens in der Zeit des Nationalsozialismus hingewiesen worden. Ähnlich wie Dr. Dohrn argumentiert, daß er durch seine Eingriffe Unglück verhindert habe, kann und muß man auch sagen, daß geistig und körperlich defekte Menschen für ihre Umgebung oft eine erhebliche Last und Belastung darstellen und daß es sehr zweifelhaft erscheint, ob dieses Leben wirklich lebenswert ist. Die contergangeschädigten Kinder und der Prozeß in Brüssel gegen die Mutter, die zusammen mit einer Ärztin ein solches Kind getötet hat, werfen dieses Probien erneut auf. Aber gerade der Nationalsozialismus hat uns einen nicht übersehbaren Anschauungsunterricht darüber erteilt; was wird, wenn diese Schleuse des „Du sollst nicht töten“ aufgezogen wird.