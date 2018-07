Inhalt Seite 1 — Warum die Bauern Hitler wählten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rudolf Heberle: Landbevölkerung und Nationalsozialismus. Eine soziologische Untersuchung der politischen Willensbildung in Schleswig-Holstein 1918–1932. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 173 S., broschiert 5,20 DM.

Für die Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht das gesamte deutsche Volk, sondern nur bestimmte gesellschaftliche Kräfte verantwortlich zu machen, mutet auch heute noch als ein heikles Unterfangen an. Die von solchen Differenzierungen Betroffenen würden einer Aufhellung ihres Versagens vermutlich sogar die Nacht der Kollektivschuld vorziehen, in der bekanntlich alle Katzen grau sind. Der Wissenschaft jedoch sind derlei irrationale Auswege versperrt. Will sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen, die deutsche Katastrophe metaphysisch zu vernebeln, so muß sie unerbittlich nach den sachlichen Bedingungen fragen, die den Zusammenbruch der ersten deutschen Demokratie ermöglicht haben, und nach den Beweggründen derer, die ihn herbeiführten. Sie hat, um Rankes Forderung abzuwandeln, die Frage zu klären, warum es eigentlich so gekommen ist.

Das Buch, um dessen Würdigung es hier geht, stellt sich dieser Aufgabe in vorbildlicher Weise. Bereits 1934 geschrieben, konnte es im damaligen Deutschland nicht mehr veröffentlicht werden – nur eine wenig beachtete volkskundliche Zeitschrift wagte es, eine knappe Zusammenfassung seiner wichtigsten Ergebnisse zu bringen –, so daß es bis zum Erscheinen einer stark gekürzten amerikanischen Ausgabe im Jahre 1945 praktisch unbekannt blieb. Dank der „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ wird dieses Werk nun endlich auch einem breiteren deutschen Publikum zugänglich gemacht.

Der Verfasser war zu Beginn der dreißiger Jahre Privatdozent für Soziologie in Kiel und ist heute Professor, an der Louisiana State University in Baton Rouge (Vereinigte Staaten). Er versucht in dieser Studie eine Erklärung für den merkwürdigen Umstand zu geben, daß dasselbe Schleswig-Holstein, das vor dem Ersten Weltkrieg eine Hochburg des Liberalismus war und 1919 zu den Gebieten mit ausgeprägtester Linksmehrheit gehörte, nach 1928 zunehmend in den Sog der Hitler-Bewegung geriet, bei den Wahlen des Jahres 1930 mit 27 Prozent nationalsozialistischen Stimmen einen Rekord im Reich aufstellte und 1932 schließlich zum ersten und einzigen Wahlkreis wurde, in dem die Nationalsozialistische Partei die absolute Mehrheit erringen konnte.

Sieht man diese Entwicklung vor dem Vergleichshorizont des übrigen Reichsgebiets, so drängt sich nach Ansicht des Verfassers der Eindruck auf, daß „die Erfolgsmöglichkeiten für die NSDAP in Schleswig-Holstein deshalb so günstig waren, weil die hemmenden Momente: Großgrundbesitz, Katholizismus, großindustrielles Proletariat schwach, die begünstigenden Faktoren wie Bauerntum, Kleinbürgertum und Protestantismus für norddeutsche Verhältnisse stark vertreten waren“. Doch der Autor bleibt nicht bei Annahmen stehen. Eine eingehende Prüfung der Wahlergebnisse in den drei großen Gebieten Schleswig-Holsteins – der Marsch, der Geest und des Hügellandes – führt ihn zu dem Resultat, daß der Nationalsozialismus überall da, wo die sozialen Gegensätze infolge der Besitzstruktur und Betriebsgrößenverteilung stark waren, geringere Erfolgsaussichten hatte als dort, wo die gesellschaftliche Struktur gleichwertiger war. Während die Marschen und Ostholstein mit ihrem ausgeprägten sozialen Gegensätzen zwischen Großbauerntum, Großgrundbesitz und Landarbeitern lange Zeit Bollwerke sowohl der Deutschnationalen als auch der sozialistischen Parteien bildeten, vollzog sich in der bäuerlichen Geest schon früh ein Umschwung von den ursprünglich starken liberalen Gruppen zu den Nationalsozialisten. Hier, wo es nur ein an Zahl schwaches ländliches Proletariat gab und zwischen Bauer und Tagelöhner häufig noch ein patriarchalisches Verhältnis waltete, in dieser von starken Besitz- und Klassengegensätzen also weitgehend freien Landwirtschaft, fand die solidaristische Gesellschaftsauffassung der Nationalsozialistischen Partei besonders lebhaften Anklang.

Bei alledem handelt es sich freilich erst um den Nachweis von verhältnismäßig dauerhaften äußeren Bedingungen, die die Ausdehnung des Nationalsozialismus begünstigten. Um den tatsächlichen Machtgewinn der Partei zu verstehen, müssen aber auch die auslösenden Tatsachen dieser Entwicklung herangezogen werden. Heberle sieht sie vor allem in der nachinflationären Verschuldung der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft und in der Agrarkrise, die 1929/30 mit dem Sturz der deutschen Schweinepreise einsetzte und sich bald darauf im Zuge der Weltwirtschaftskrise katastrophal zuspitzte. Die Erbitterung der Bauern, die sich damals in Massenkundgebungen und Bombenanschlägen gegen Finanzämter entlud, wurde von keiner Partei wirksamer aufgefangen als von der Hitlers. Mit den Versprechungen ihres protektionistischen Agrarprogramms vom März 1930 und einer darauf gestützten Agitation gelang es ihr, die überwältigende Mehrheit des Landvolkes endgültig davon zu überzeugen, daß seine Ansprüche nicht länger von den Trägern des bisherigen Systems, sondern nur von einer zu radikalem Durchgreifen entschlossenen „nationalen“ Bewegung verwirklicht werden könnten und daß nur diese ernsthaft den Willen habe, die Landwirtschaft zum ersten Stand im Staat zu machen.

Die Hinwendung der Bauern zur Nationalsozialistischen Partei ist indessen nach Meinung des Autors nur scheinbar ein radikaler Bruch mit ihrer bisherigen Einstellung: einmal war bereits der Linksliberalismus Schleswig-Holsteins im Kaiserreich zu einem guten Teil Ausdruck einer Protesthaltung gegenüber dem modernen Staat überhaupt gewesen, so daß der Nationalsozialismus an diese Überlieferung bloß anzuknüpfen brauchte; zum anderen spiegelte sich in den politischen Wandlungen des Landvolkes während der Weimarer Republik letztlich nur eine allmähliche Veränderung seiner realen Interessenlage wider. In demselben Maße nämlich, wie die Industrialisierung das soziale und politische Gewicht des landwirtschaftlich tätigen Bevölkerungsteiles minderte, mußten auch die Aussichten der Bauern sinken, ihre Sonderinteressen im parlamentarisch-demokratischen System, also in Form von Mehrheitsentscheidungen, durchzuzusetzen.