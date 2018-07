Inhalt Seite 1 — Weil auf Wunder kein Verlaß ist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor nicht langer Zeit machte ein Berichterstatter der New York Times im Panama-Dschungel ein bemerkenswertes Photo. Sein Bild zeigt vier halbnackte Choco-Indianer, die – angeführt vom federgeschmückten Häuptling – aus dem Urwald auftauchen, um amerikanischen Luftwaffensoldaten „Unterricht“ in der Praxis des Überlebens zu erteilen. Die Soldaten waren in einer „Überlebensschule“ zusammengekommen, und die Indianer zeigten ihnen nun, wie man sich im Urwald verhält, wenn es hart auf hart geht. Sie erfuhren von den selbstbewußten Rothäuten, wie man mit Blasrohren schießt, Schlangenbisse behandelt, Fallen stellt, Schlingen legt und Wunden mit Pflanzensäften heilen kann.

Anweisungen zur Technik des Überlebens in unserer Zeit? Ratschläge nicht nur für den Soldaten im Kriegsfall, sondern auch für den zivilisierten Bürger unserer technisierten, gegen die Unbill der Natur scheinbar so gut abgesicherten Welt? Das mag im ersten Augenblick wie ein Scherz klingen. Hat sich doch bei uns, die wir im Schatten der Bombe zu leben gelernt haben, längst ein Gefühl breitgemacht, etwa so: Entweder es erwischt uns, dann haben wir ausgelitten. Oder es erwischt uns nicht – dann wird es weitergehen wie bisher.

Wie bisher? Seltsam, daß wir so wenig wissen wollen von den Möglichkeiten „dazwischen“, die doch viel wahrscheinlicher sind als der Extremfall des Ausgelöschtwerdens. Wir machen uns auch wenig Gedanken über mögliche Unfälle und vertrauen zu sehr den Sicherheitsmaßnahmen auf Schiffen und Flugzeugen oder in Bergwerken.

Dabei brauchen wir uns nur umzusehen, um zu erkennen, wie leichtfertig solches Denken ist. Täglich passieren Unfälle, Unglücke, Katastrophen, irgendwo wird ein Dorf überschwemmt oder geht eine schwer mit Menschen beladene Fähre unter. Und jedesmal sehen sich zivilisierte, von der Technik verwöhnte Menschen ungewöhnten Situationen gegenüber, in denen sie blitzschnell handeln sollen, ohne kopflos zu werden; in denen sie das Richtige im richtigen Zeitpunkt tun müssen, um zu überleben. Und immer wieder lesen wir von Opfern solcher Desaster, die nicht das Richtige taten, um noch einmal davonzukommen.

Cord Christian Tröbst hat mit seinem Buch

„Auf Wunder ist kein Verlaß“ – Das Abenteuer des Überlebens – (Econ-Verlag, 373 S., DM 19,80)

einen sehr gelungenen Versuch gemacht, uns an einige jener Fähigkeiten zu erinnern, die dem Naturmenschen noch vertrauter waren als uns Bewohnern der Industrienationen. An zahlreichen Beispielen, erschreckenden und erschütternden, ja teils nahezu unglaublichen zeigt er, was geschehen kann, wenn Menschen sich in Notsituationen hilflos verhalten. Er zeigt aber auch, was zu retten ist, wenn man sich zu helfen weiß.