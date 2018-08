Inhalt Seite 1 — Wenn Räuber ihre Pistolen ziehen ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Frankfurt/Main

Den Frankfurter Polizeireportern schüttete Kriminaldirektor Albert Kalk sein Herz aus: „Ich bin überrascht, daß unsere Banken aus den Überfällen noch nicht die nötigen Konsequenzen gezogen haben.“ Kalk hatte Grund zur Überraschung: Seit dem Sommer waren vier bewaffnete Raubüberfälle auf, Frankfurter Banken und Bankfilialen verübt worden. Das letzte Opfer war eine Zweigstelle der Frankfurter Sparcasse von 1822 gewesen. Die Serie hatte im Juli begonnen, als ein mit einer Maschinenpistole bewaffneter Räuber bei der Volksbank in der Berliner Straße Beute machte. Dann kam die Filiale der Deutschen Effekten- und Wechselbank in der Hanauer Landstraße an die Reihe. Wenig später hatte die Volksbank wiederum unerwünschten Besuch.

Doch nicht nur die Kriminalpolizei war von dieser Raubkette betroffen; auch die Ortsverwaltung Frankfurt der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen macht sich Sorgen um das Leben ihrer Mitglieder. Der Geschäftsführer Heinrich Rossbach beklagte sich bitter: Bei den Banken sei es heute so, daß die architektonische Gestaltung mehr bedeute als der Schutz der Angestellten durch Einbau von Trennwänden aus kugelsicherem Glas. „Die Anforderungen der Innenarchitekten gelten mehr als die Erfahrungen und Forderungen der Betriebsvertretungen, die ja zum Teil bei den Banken bei der Planung von neuen Filialen hinzugezogen werden.“ Man könne sich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, daß die Banken die Kosten scheuen, die ihnen durch den Schutz von Menschenleben entstehen.

Der Kriminaldirektor Albert Kalk begnügte sich nicht damit, die Zustände zu beklagen. In einem Brief an den „Ausschuß der Kreditinstitute in Hessen“ machte der Praktiker auf Grund seiner langjährigen Erfahrung Vorschläge für Sicherungsmaßnahmen gegen Banküberfälle. sei doch reiner Zufall, meinte er, daß bei den letzten Raubüberfällen die Täter nicht von der Schußwaffe Gebrauch gemacht hätten. Der Bankräuber sei vom Typ her ein skrupelloser Täter, der rücksichtslos schieße, wenn der Banküberfall nicht wie geplant ablaufe. Aus der Erfahrung wisse man auch, daß Bankräuber vor der Tat regelrechtes Lampenfieber zu überwinden hätten. Um so größer sei deshalb die Möglichkeit reiner Reflexreaktionen, und um so notwendiger seien Präventivmaßnahmen. In erster Linie ginge es darum, die meist sehr niedrigen Theken mit kugelsicherem Glas, zu schützen und die Kassierer in einem durch schußfestes Glas gesicherten Raum unterzubringen. Bewährt hätten sich auch akustische und optische Warnanlagen, durch die Passanten auf den flüchtenden Täter aufmerksam gemacht werden können.

Doch die Vorschläge des Kriminalisten stießen bei dem „Ausschuß der Kreditinstitute von Hessen“ auf wenig Gegenliebe. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, er habe durch seine Klagen vor der Presse und die Hinweise auf die nach seiner Ansicht unzulänglichen Sicherheitsvorkehrungen der Banken geradezu zu Banküberfällen angeregt. Im übrigen seien die Frankfurter Banken und Sparkassen ausreichend gesichert.

Der Mahner Kalk zeigte sich von dieser Antwort nicht betroffen. Er wiederholte, daß die Banken nichts versäumen sollten, was dem Schutz ihrer Angestellten und ihrer Kundschaft dienen könnte. „Ich kann, mir nicht vorstellen, daß die Sicherung des Bankpersonals dadurch gewährleistet ist, daß ihre Witwen und Waisen gegebenenfalls eines Tages finanziell gesichert sind.“

Diese Art der Sicherung wird von der Gewerkschaft sehr in Zweifel gezogen. Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, Günter Volkmar, kritisierte bei einer überfüllten „Kassiererversammlung“ im Frankfurter Union-Hotel, daß die bei Banküberfällen Verletzten sowie die Angehörigen der bei Überfällen getöteten Angestellten keinen eindeutigen rechtlichen Anspruch, auf eine Entschädigung hätten. „Es ist ein unbefriedigender Zustand, daß die Betroffenen und ihre Familien in der Frage ihrer Entschädigung vom Wohlwollen der Unternehmer abhängig sind.“