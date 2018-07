Ohne Kommentar weist die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft darauf hin, daß der Generalsekretär des Internationalen Bundes der Christlichen Gewerkschaften (IBCG), Vanistendael, in seinem Hausorgan (Labor 4/1963) die Frage aufgeworfen hat, ob man nicht die Bezeichnung „christlich“ aus dem Namen des IBCG streichen sollte. Nach Angaben der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft kommt Vanistendael deswegen zu dieser Überlegung, weil die IBCG aufgehört habe, eine auf Europa begrenzte Organisation zu sein. Der IBCG übe auch auf die gläubigen Massen der Nicht-Christen eine Anziehungskraft aus. Für sie sei das Wort „christlich“ im Titel auf längere Sicht ärgerlich, wenn nicht unmöglich.

In der Tat unternehmen alle europäischen Gewerkschaften gemeinsam mit den amerikanischen große Anstrengungen, in den Entwicklungsländern Fuß zu fassen und gleichzeitig der kommunistischen Propaganda und den sehr aktiven kommunistischen Gewerkschaften entgegenzutreten. Dazu bedarf es einer überzeugenden gewerkschaftspolitischen Argumentation. Schwerlich wird man jedoch den Asiaten und Afirkanern erklären können, wieso es auch eines Glaubenswechsels, nämlich eines christlichen Bekenntnisses bedarf, um erfolgreich Gewerkschaftspolitik betreiben zu können. Es ist daher verständlich, daß der IBCG fürchtet, gegenüber jenen Gewerkschaften ins Hintertreffen zu geraten, die, sei es infolge ihrer sozialistischen Vergangenheit oder infolge anderer Überlegungen und Traditionen das Wort „christlich“ nicht in ihren TTiteln führen.

Sollte der IBCG den dritten Buchstaben in seinen Initialen streichen, so wäre damit allerdings auch deutlich geworden, wie bedeutungslos er ohnehin bereits geworden ist. – en