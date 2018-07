Ideen haben eine hohe SäuglingssterWichkeitsquote. Dean Busfe Darius Milhaud, der französische Komponist, hat zum Gedenken des amerikanischen Präsidenten Kennedy ein Musikstück geschrieben, das "Ermordung eines großen Staatsoberhaupts" heißt. Das dreieinhalb Minuten lange Werk wurde vom Symphonieorchester in Oakland uraufgeführt, dessen Leiter, Gerhard Samuel, zwei Tage nach dem Präsidentenmord um die Komposition gebeten hatte. Samuel sagte, die Musik sei eine Mischung aus "lyrischer Trauer und Gewaltakt". Sich das Ergebnis vorzustellen, bereitet Schwierigkeiten.

Neun Jahre nach seinem ersten aufsehenerregenden Bericht hat der amerikanische Arzt auf die Untersuchung der Uberlebensrate von 442 000 Männern zwischen 40 und 69 gestützte Studie über die Gesundheitsschädigung durch starkes Zigarettenrauchen (mehr als zwanzig am Tag) vorgelegt. Die besten Aussichten, alt zu werden, hat — nach einer Zusammenfassung dieses Berichtes durch Alistair Cooke — ein sportlicher, nichtrauchender Akademiker, der viel Gebratenes ißt und Protestant ist. Am schlechtesten hingegen ist es bestellt um den Fünfziger, der mehr als ein Paket Zigaretten am Tag raucht, keinen Sport treibt, nichts Gebratenes ißt, viele Pillen schluckt, weniger als fünf Stunden schläft, unter 1 65 m groß ist, völlig kahlköpfig und ohne Abitur — Der einzige Trost für Raucher: Zigarren zu rauchen, erscheintnach dieser Statistik als völlig ungefährlich. Unser Tip für die Industrie: Entwickelt eine Zigarre, die der Zigarette im Geschmack so ähnlich wie möglich ist. Zu einem der größten Abende der Opera "Wozzeck". Intendant Georges A uric hatte sich eine exquisite Equipe herangeholt: Jean Louis Barrault führte Regie, der Maler Andre Masson entwarf die Bühnenbilder, und am Pult stand Bergs prominenter Diszipel Pierre Boulez. Das Ergebnis? "Wie lange schon hat die Opera de Paris kein Werk von diesem Rang in einer derartig sorgfältigen, liebevollen, präzisen und vollkommenen Aufführung geboten?" fragt Nicole Hirsch in nicht "