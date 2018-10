Aus deutschen Landen auf Englands Tisch

Einen neuen Weg der Werbung für den Absatz deutscher Produkte hat die Bundesregierung mit der Errichtung eines „German Food Centre“ in England beschritten. Das am Montag in London eröffnete Werbezentrum soll den englischen Verbrauchern in Ausstellungen die verschiedenen Spezialitäten der deutschen Nahrungs- und Genußmittelindustrie vorstellen. Dem deutschen Nahrungsmittel-Zentrum in der britischen Hauptstadt ist ein Verkaufsladen für deutsche Waren und ein Restaurant für deutsche Spezialitäten angeschlossen.

36 Prozent sind Lohnnebenkosten

Von den betrieblichen Lohnkosten für einen industriellen Arbeitnehmer in Höhe von 7 847 DM (1961) waren 2 143 DM Lohnnebenkosten. Hiervon entfielen auf Sozialversicherung 676 DM, Feiertage und Urlaub 634 DM, Gratifikationen 263 DM, zusätzliche Altersversicherung 167 DM, Lohnfortzahlung bei Krankheit 58 DM, gesetzliches Kindergeld 56 DM, Belegschaftseinrichtungen 78 DM, Berufsausbildung 77 DM und sonstige Ausgaben 135 DM.

Lehrlinge bleiben knapp

Nach Ansicht der Bundesanstalt in Nürnberg hat sich die Wirtschaft bereits auf die seit Jahren anhaltende Mangellage bei Lehrlingen eingestellt. Obwohl die Nachfrage in allen Branchen leicht nachgelassen hat, können auch 1964 die gemeldeten Ausbildungsplätze bei weitem nicht durch die Schulentlassenen besetzt werden. Von Juli 1962 bis Juni 1963 blieben von 613 000 Berufsausbildungsstellen 235 000 unbesetzt.

Fast jeder vierte fiel durch