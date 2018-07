Auf dem Goldmünzenmarkt ist zur Zeit nicht viel los. Die Preise haben sich gegenüber dem Vorjahr tendenziell nicht verändert. Es hat zwar Schwankungen gegeben, für einen allgemeinen Auftrieb der Goldmünzenpreise fehlten dagegen die Voraussetzungen.

An den Bankschaltern klagt man über den schleppenden Absatz von Goldmünzen aller Art. Das Geschäft ist praktisch tot, so wird behauptet. Abgesetzt werden heute lediglich noch Stücke für Geschenkzwecke oder zur Vervollständigung von Sammlungen. Die großen Hortungskäufe haben aufgehört, eine Folge der allgemeinen weltpolitischen Entspannung. Auch von spekulativen Käufen in Erwartung einer Goldpreiserhöhung (oder Dollarabwertung) ist gegenwärtig nichts zu merken. Die umfangreichen Goldverkäufe der Sowjets haben die Spekulasionen vorsichtig gemacht. Geblieben ist daher nur der laufende Bedarf, der ebenfalls geringer geworden ist, weil die Mode, Goldmünzen zu Schmuck zu verarbeiten, offenbar abklingt.

Hinzu kommt eine gewisse Unsicherheit, die aus den zahlreichen legalen und illegalen Nachprägungen von Goldmünzen aller Länder resultiert. Sie haben das Preisgefüge der Goldmünzen in Unordnung gebracht.

Bei Münzen, die in diesem Jahrhundert geprägt worden sind, ist es nicht immer leicht zu erkennen, ob es sich um „echte“ Stücke oder um Nachprägungen handelt. Der Goldgehalt ist in beiden Fällen der gleiche. Sammler müssen hier also vorsichtig sein und sich von Fall zu Fall beraten lassen. Vor Nachprägungen geschützt sind normalerweise alle Münzen, deren Prägejahr. mehr als 100 Jahre zurückliegt. Sie sind fast ausnahmslos im Verkehr gewesen und weisen die typischen Abnutzungsmerkmale aus, die nur schwer „nachzumachen“ sind. Alte Stücke werden von Sammlern mit einem beträchtlichen Aufschlag bewertet. Sogenannte „gut erhaltene“ ältere Stücke erregen jedoch Verdacht und dürften von den Kennern unter die Lupe genommen werden.

Sie werden mit Recht fragen, meine verehrten Leser, ob es Sinn hat, Goldmünzen zu erwerben und zu besitzen. Über den Wert von Sammlungen wollen wir uns hier nicht unterhalten. Das ist ein Kapitel für sich. Wer Spaß daran hat, ist meist auch bereit, Preise zu zahlen, die jenseits aller kaufmännischer Überlegungen liegen, zumal er sich immer damit trösten kann, daß er seine Sammlung eines Tages mindestens zum jeweiligen Goldwert (Gewicht) veräußern kann.

Wer Gold für ausgesprochene Notzeiten erwirbt, muß beim Kauf an die spätere Verwertbarkeit denken. Er muß bedenken, daß dann kaum Sammleraufschläge bewilligt werden, sondern daß in solchen Fällen nur noch das Gewicht zählt. Weiter: Dann muß man Gold in einer Form besizen, deren Wert auch von dem Laien ohne Schwierigkeiten gewürdigt werden kann. Dazu gehören marktgängige Goldmünzen und nicht selten vorkommende Stücke. Die jetzt geprägten und mit beträchtlichem Aufschlag angebotenen Goldmedaillen werden in Notfällen kaum absetzbar sein.

Wer einen Teil seiner Ersparnisse in Gold anlegen will, muß danach trachten, Goldmünzen zu bekommen, deren Aufgeld zum eigentlichen Goldwert möglichst gering ist. Wer aus Anlagegründen Gold erwirbt, muß dies zweckmäßigerweise in politisch ruhigen Zeiten und auch nicht unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen tun.

Bis zur nächsten Woche! Ihr Securius