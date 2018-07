Mit großem Vergnügen habe ich in der Ausgabe der ZEIT vom 8. November den Bericht und die Zitate aus dem Baedeker der Jahre 1880 bis 1890 gelesen. Aber schon Baedekers Anmerkungen in den Bänden Österreich und Südwestdeutschland vom Jahre 1863 haben es in sich.

Mit den Tricks der Wiener Droschkenkutscher hat sich Baedeker sehr genau beschäftigt: „Die an Bahnhöfen und Dampfbooten aufgestellten Fiaker pflegen wohl ihre Fahrgäste vor einzelnen Gasthöfen zu warnen oder anzugeben, es sei’da oder dort kein Platz mehr, oder der Gasthof habe aufgehört zu bestehen, ja sogar ohne Angabe von Gründen den Fahrgast in einem ganz anderen, als dem von diesem bestimmten Gasthof abzusetzen, ohne Zweifel in klingendem Einverständnis mit dem Wirth...“

Mit den Tiroler Bergführern scheint der Autor äußerst üble Erfahrungen gemacht zu haben. Denn er schreibt: „Die intelligenten Führer, wie man deren in der Schweiz so manche findet, kennt Tirol nicht... Nicht selten bieten sich ganz wohlhabende Bauern zu Führern an, in der Absicht, ein gutes Stück Geld an dem ,Herrn’ zu verdienen. Sie sind die unverschämtesten. Auch mit den Führern, welche die Wirthe besorgen, hat man seine Noth. Es sind häufig Verwandte des Wirths oder ihm sonst verpflichtet.“

Eine Seite später wird die gute, alte Postkutsche als ein nicht gerade ideales Reisemittel dargestellt: „Der Kutscher hat gewöhnlich viel Durst, er läßt aber dem Fahrgast gern Zeit, auch den seinigen zu befriedigen. Wenn das immer an Orten zu geschehen pflegte, wo der Wein gut wäre, möchte man sich’s wohl gefallen lassen. Aber hier wie allenthalben pflegen Kutscher und Wirthe sich gegenseitig in die Hand zu arbeiten...“ Bei Geschäften und Besorgungen aller Art ist nach Baedeker „die Vermittlung von Kellnern zu vermeiden, die den Vortheil des vorübergehenden Reisenden zuletzt im Auge zu haben pflegen“.

Aber auch an drastischer Kritik gegenüber deutschen Verhältnissen wird nicht gespart. Über ein noch heute hochangesehenes und nicht gerade billiges Hotel in der Nähe des Tegernsees heißt es ungeniert: „...für Badegäste unverhältnismäßig hohe Trinkgelder. Mit Passanten, besonders kofferlosen, pflegt man auf der Höhe der Badezeit wenig Umstände zu machen. Sie kommen, angeblich aus Mangel an Raum, in dumpfe Zimmer ebener Erde. Als heiterer Erholungsort für Gesunde ist Tegernsee mehr zu empfehlen.“

Es ist kaum vorstellbar, in welch juristisches Trommelfeuer von Anzeigen, Zivil-Klagen und Einstweiligen Verfügungen ein moderner Reiseführer geriete, der seine Leser in ähnlich freimütiger Weise über die Nachteile gewisser Lokalitäten aufklären wollte. Die Macht der Interessenten scheint heute die Informationsfreiheit bedenklicher einzuschränken, als wir wahrhaben wollen. Darum: Zurück zu Baedeker! P-H. A..