H. M., München

Die zweite Gerichtsschlacht um den als „Krebsarzt vom Tegernsee“ bekannt gewordenen Dr. Josef Issels kündigte sich Mitte letzter Woche durch einen unerwarteten Vorstoß der Verteidigung an. „Es stellt sich jetzt heraus, daß man im Hauptverfahren gegen Dr. Issels nicht sorgfältig genug ermittelt hat“, gab der Tegernseer Rechtsanwalt Dr. Kurt Kirstein bekannt. „Hätte man sich für das Hauptverfahren genug Zeit genommen, so hätte der Prozeß vielleicht dreimal solange gedauert. Aber man hätte weitere Instanzen vermieden und Dr. Issels stände heute anders da.“

Anwalt Kirstein gründete seinen kaum verhohlenen Vorwurf nicht allein auf die Tatsache, daß der Bundesgerichtshof vor über einem Jahr das Münchener Landgerichtsurteil gegen Issels – ein Jahr Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen – in zwei Fällen aufheben und an die Kammer zurückverweisen mußte. Der Verteidiger rechnete vielmehr damit, daß sich nun auch im dritten und letzten Fall – der Tod des Coburger Handelsvertreters Karl Wiesinger – eine Wende anbahnen könnte. Unverhofft konnten er und sein Münchener Kollege Dr. Norbert Kückelmann dem Gericht zwei neue Entlastungszeugen präsentieren. Ihre Aussagen sollen das Münchener Urteil widerlegen und den wenn nicht finanziell, so doch beruflich vor der Hand ruinierten Issels rehabilitieren.

Das Gericht hatte im Fall Wiesinger sein Verdikt auf die Annahme gestützt, Issels habe dem an sich zur Operation bereiten Patienten, von einem chirurgischen Eingriff abgeraten, der für Wiesinger eine Lebensverlängerung bedeutet hätte. Die beiden neuen Zeugen aber können bekunden, daß Wiesinger ein hartnäckiger Operationsverweigerer war. Das hatte im Hauptverfahren nicht nur der Angeklagte selbst, sondern auch Wiesingers Witwe beteuert.

Nach Meinung der Verteidiger müssen die Zeugen wissen, was sie sagen. Der eine hat als Arzt in Issels’ Ringberg-Klinik den Patienten mit betreut. Er erklärt, weil er im Fall Wiesinger eine Bestrahlung für notwendig gehalten habe, sei es zu Streitgesprächen zwischen ihm und Issels gekommen, der für eine Operation plädiert habe. Der zweite Zeuge ist ein ehemaliger Freund Wiesingers. Der Kranke soll ihm einmal gesprächsweise über Issels erzählt haben: „Ich gebe zu, der Mann kann etwas. Aber er hat mich immer zur Operation gedrängt. Das kommt bei mir nicht in Frage.“

Allerdings hatte das Gericht seine Unterstellung nicht aus der Luft gegriffen. Ein Chirurg der Münchener Universitätsklinik hatte im Zeugenstand erklärt, Wiesinger habe sich bei ihm zur Operation angemeldet, sei jedoch nach einem Besuch bei Issels nicht mehr aufgetaucht. Vor allem auf diese Aussage stützte das Gericht sein Urteil.

Nun aber stehen dem Zeugen der Anklage nicht nur die beiden neuen Zeugen und Wiesingers Witwe gegenüber, sondern auch ein Mitpatient und zwei Krankenschwestern, die zur Prüfung des Wiederaufnahmeantrags bereits vor Wochen einvernommen wurden. „Schon nach diesen drei Aussagen stand an sich fest, daß Wiesinger ein Operationsverweigerer war“, erklärte Rechtsanwalt Kückelmann. „Die beiden neuen Zeugen können das Gericht nun vielleicht endgültig überzeugen.“

Bleibt die Frage, warum man diese Zeugen nichtschon in der Hauptverhandlung hörte. Die Antwort wird im zweiten Issels-Prozeß gegeben werden, der bereits im nächsten Frühjahr stattfinden soll.