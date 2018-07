Inhalt Seite 1 — Zwischen Freude und Kritik Seite 2 Auf einer Seite lesen

mtner wieder passiert es uns, Ihnen wie mir, daß wir eine Sache bewundern — und ein anderer bewundert sie kein bißchen. Diese Situation kann kritisch werden, wenn der andere, der Nicht Bewunderer, nicht irgend jemand ist, sondern einer, den wir schätzen. Dann suchen wir nach Erklärungen.

Als eine solche Suche nach Erklärungen will das Folgende verstanden sein. Die Sache, um die es geht, ist Müller Mareins Verhältnis zur Musik, wie es sich unter anderem eben auch in diesen musikalischen Selbstporträts ausdrückt. Daß es sich bei Josef Müller Marein um den Chefredakteur der ZEIT handelt, ist m diesem Falle unwichtig und erklärt nichts.

Meinen Erfahrungen nach zerfällt die Gruppe, der das Künstlerische, das Musische etwas bedeutet, in drei Gruppen. Diese drei Gruppen sind mehr oder minder scharf voneinander zu trennen — in Deutschland, glaube ich, "mehr"; mehr gewiß als in England und Frankreich. Da haben wir die kleinste und mächtigste Gruppe: die Theoretiker (Wissenschaftler, Kritiker, Philosophen, Musikologen); daneben stellt die nicht viel größere, weniger mächtige, dafür eigentlich eben doch noch wichtigere Gruppe: die ausübenden Künstler (Musiker, Maler, Schriftsteller, Regisseure, Schauspieler und so weiter); darunter (!) steht die größte Gruppe, die vielleicht nichts anderes für sich hat, als daß ohne sie die beiden anderen, soziologisch gesehen, keine rechte Daseinsberechtigung hätten: das Publikum, die Leser, die Kunstfreunde und Musikliebhaber, die Amateure und Dilettanten. Beinahe jeder der für die letzte Gruppe zu findenden Namen ist auch als Schimpfwort brauchbar. Und nichts ist für unsere Situation bezeichnender.

Als ob das nicht genügte, ist nun noch ein neues Schimpfwort erfunden worden: Es lautet, für den Teil der Künste, der hier interessiert, "Musik Konsumenten". Professor Adorno trägt sein Teil Verantwortung für dieses zweifelhafte Klischee, das mithilft, die Leute kollektiv zu deklassieren, die jeder einzelne Künstler und jeder einzelne Kritiker doch für sich gewinnen möchte. Aber was man vom Meister Adorno noch hinnimmt, kann ganz unannehmbar werden, wenn es, leicht mißverstanden, m kleiner Münze unters Volk gebracht wird. Der Musik Konsument, so fängt diese Karikatur eines Image doch wohl an sich abzuzeichnen, nimmt Musik auf wie der schmatzende Schlürfer die erstrebten Früchte seines WohlStandes — und er kann sie natürlich gar nicht verdauen. Auf eine Formel gebracht: Der Konsument frißt Musik mit dem Messer.

Jeder Vergleich mit der Alltagswirklichkeit der Musikliebhaber, von ein paar Ehrengästen bei Opern Premieren vielleicht abgesehen, enthüllt diese Konzeption als Verleumdung. Sie besteht nur in den Köpfen der Theoretiker. In Wirklichkeit sieht es so aus: Ein "ausübender Musiker" läuft immer Gefahr, nur noch auszuüben ("vormittags vier Stunden Probe, nachmittags manchmal das gleiche, abends Konzert — in der freien Zeit, die ich habe, werde ich doch nicht auch noch Musik hören!" — Geständnis eines prominenten Dirigenten). Ein MusikTheoretiker (Wissenschaftler, Kritiker) läuft immer Gefahr, alles schon zu wissen, oder doch wenigstens die Hälfte, ehe er den ersten Ton gehört hat. Der einzige, dem Musik in erster Linie eine Freude bedeutet oder eine Art, diese Welt zu erleben, oder eine Bestätigung, oder ein In Frage Stellen — kurz: etwas mehr als Broterwerb oder Objekt für Theoreme — dieser einzige ist der Liebhaber und Sich Entzükkende, der Amateur und Dilettant.

Wird hier also den Dilettanten das Wort geredet? Ja, ja, ja. Einmal ja, denn Dilettantismus braucht Sachverstand nicht auszuschließen. Zweimal ja, denn eine Welt von lauter Experten, Experten auf dem Podium, Experten im Parkett, kann nur furchtbar sein. Dreimal ja, denn die auch von uns an ihrem Platze hochgeschätzten Experten wären ja nichts, existierten gar nicht ohne jene Knechte, die Dilettanten, die sich auch an ihnen noch entzücken (Die Gedankenkette, von der das hergeleitet ist, findet sich bei Hegel ) Müller Marein, das ist sein Geheimnis, hat sich auch als Berufsmusiker (er hat Musik studiert und war Kapellmeister) ein musikalisches Weltbild erhalten, in dem der Dilettant noch die Rolle spielt, die ihm zukommt.

In der Tat, sein Buch kann man Musikfreunden auf den Weihnachtstisch legen. Der Rezensent hat völlig recht, in beinahe allem, was er schreibt. Nur daß er die meisten Eigenschaften, die ich positiv bewerte, mit einem negativen Vorzeichen versieht: "für (den) Weihnachtstisch maßgefertigt" heißt das dann.