Inhalt Seite 1 — Alle Jahre wieder... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Jahresende hat es in sich. Nicht nur weil sich hier die Feiertage häufen, sondern weil mit dem letzten Dezembertag Fristen verstreichen, die möglicherweise Verluste mit sich bringen. Die Verjährung ist das Schreckgespenst, das die Gemüter in Atem hält, die Forderungen in ihren Büchern oder im Kopf stehen haben. Was kann man tun, um ruhig in das neue Jahr hineinzuschlafen oder zu feiern? Zunächst muß man wissen, wann Forderungen verjähren.

Grundsätzlich verfallen Forderungen nach 30 Jahren. Diese Frist ist in der Praxis zur Ausnahme geworden. Heute zählen dazu vor allem noch die Ansprüche aus rechtskräftigen Urteilen, aus vollstreckbaren Urkunden und auf Eigentumsherausgabe.

Die meisten Ansprüche des täglichen Lebens verjähren jedoch schnell, nämlich schon nach zwei Jahren. Dazu gehören die Forderungen der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker, Ärzte, Anwälte, Lehrer und aller Lohnempfänger. Hat jedoch der Schuldner etwas nicht privat, sondern für seinen Gewerbebetrieb erhalten, dann verjährt der Anspruch des Gläubigers erst nach vier Jahren. Die Geldforderung aus einer Lieferung eines Unternehmers an einen Geschäftsmann für dessen Privatgebrauch verfällt nach zwei Jahren; soweit er dem gleichen Geschäftsmann für dessen Betrieb Waren geliefert hat, verjähren die Zahlungsansprüche erst nach der doppelten Zeit, nach vier Jahren.

Wichtig ist der Beginn der Verjährungsfrist. Er fällt grundsätzlich auf das Jahresende. Hat beispielsweise ein Geschäftsmann am 2. Januar Waren geliefert, ein Handwerker am 13. April Reparaturen ausgeführt, ein Arzt im Juni einen Patienten behandelt, beginnt in allen diesen Fällen die Verjährungsfrist erst am 31. Dezember desselben Jahres. Davon gibt es allerdings zahlreiche Ausnahmen, die hier aufzuzählen nicht möglich ist. Im konkreten Fall ist es daher ratsam, im Gesetz nachzusehen oder sich an zuverlässiger Stelle zu erkundigen.

Nach drei Jahren verfallen Schadenersatzansprüche wegen unerlaubter Handlungen. Hierbei beginnt die Verjährung bereits in dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte von dem Schaden Kenntnis erhalten hat. Ebenso verjähren in drei Jahren vom Verfalltag an gerechnet sämtliche Ansprüche aus Wechseln gegen den Akzeptanten, ferner Forderungen eines Mandanten gegen seinen Rechtsanwalt aus dem Vertragsverhältnis.

Nach vier Jahren kann man die bereits angeführten Forderungen aus Lieferungen oder Leistungen für den Gewerbebetrieb des Schuldners nicht mehr versilbern. Weiterhin verjähren alle Ansprüche auf regelmäßig wiederkehrende Leistungen wie Zinsen, Renten, Unterhaltsbeiträge, Witwengelder, Mieten, ebenso die Forderungen der Handelsvertreter aus dem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmer.

Nach fünf Jahren verfallen die Ansprüche gegen die Gesellschafter einer OHG nach Auflösung der Gesellschaft, ebenso die Schadenersatzansprüche des Prinzipals gegen den Handlungsgehilfen wegen Verletzung des gesetzlichen Wettbewerbsverbots, wie es im § 61 HGB so historisch formuliert heißt. Unter diese Frist fallen auch nach § 26 HGB die Forderungen der Gläubiger gegen den früheren Inhaber eines veräußerten Handelsgeschäfts.