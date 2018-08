Das kommende Jahr wird für die Londoner Börse im Zeichen der Innenpolitik stehen. Die Chancen der einen oder anderen Partei werden in den Aktienkursen entsprechend zum Ausdruck gebracht werden und Schwankungen hervorrufen. Schon jetzt haben zahlreiche Unternehmen versucht, den Folgen, die eine Labour-Regierung für das freie Unternehmertum zur Folge haben wird, durch vorsorgliche Maßnahmen zu begegnen. Da man unter Labour mit einem Dividendenstop rechnet, wurden die Ausschüttungen vielfach angehoben. Andere Gesellschaften, deren Dividenden bereits eine „ärgerniserregende“ Höhe erreicht hatten, gaben Gratisaktien aus. Auf diese Weise konnten sie ihre Dividenden unverändert lassen, aber dennoch ihren Aktionären einen höheren Anteil am Gewinn einräumen.

Diese Maßnahmen sind offensichtlich nicht überall richtig beurteilt worden. Vielmehr glaubten die Anleger, daß die höheren Dividenden in jedem Falle auf echte Gewinnsteigerungen zurückzuführen wären. Das war aber nur zum Teil der Fall. Insgesamt ist jedoch in England ein gewisser wirtschaftlicher Anstieg unverkennbar. Insofern haben die Kurse, die gegenwärtig wieder auf dem Jahreshöchststand angekommen sind, einen durchaus realen Hintergrund. Die Arbeitslosenziffer ist rückläufig, die Exporte steigen und die Zahlungsbilanz hat sich gebessert. Die Ermordung des amerikanischen Präsidenten Kennedy hatte, auf die Tendenzgestaltung an der Londoner Börse keinen Einfluß. Da sich außerdem die Amerikaner niemals sonderlich für englische Aktien interessierten, kam es in London auch kaum zu Abgaben aus amerikanischen Beständen.

Die Tendenz an den einzelnen englischen Aktienmärkten war uneinheitlich. Der Textilsektor wurde durch die Auseinandersetzungen zwischen ICI und Courtaulds beeinflußt. Beide Konzerne sind sehr expansiv.

Seit Juni hat Courtaulds, pro Monat eine Gesellschaft übernommen. ICI zieht dagegen Beteiligungen vor. Courtaulds Übernahmeprogramm ist noch nicht abgeschlossen. Die Gruppe ist sehr liquide. Im übrigen hat sich auch die Wirtschaftslage der Textilindustrie wesentlich verbessert. Die Verbesserung war besonders im Auftragsbestand zu bemerken. Langfristig gesehen profitiert die Textilindustrie von der strukturellen Veränderung (Konzentration), die durch Beteiligungen und Fusionen eingetreten ist.

Die Schiffahrts- und Luftfahrzeugindustrie (mit plus 46 bzw. 43 Prozent in diesem Jahr) am meisten vorangekommen. Banken und Versicherungen, Grundstückswerte und Teilzahlungsbanken waren rückläufig. Die hohe Stahlproduktion half dem Stahlsektor (plus 18 Prozent in diesem Jahr), während Fusionen auf dem Brauereisektor (plus 9 Prozent) die Nachfrage nach Aktien dieser Gruppe belebte. Besonders die Aktien noch unabhängiger Brauereiunternehmen blieben gesucht.

Die Liquidation der amerikanischen Allied Crude Vegetable Oil and Refining führte an der Londoner Börse zu nervösen Verkaufsaufträgen von Aktien der Handelsbanken. Berichte gehen dahin, daß die englischen Handelsbanken dem amerikanischen Unternehmen einen Gesamtbetrag von 6 Millionen Pfund gewährt hatten.

Eine Flut von Neueinführungen und Anleihen wird erwartet. Abgesehen von dem inländischen Kapitalbedarf, kommt neuerdings auch das Ausland wieder nach London. Nach Italien (Auto-Strada) und Kopenhagen sollen Österreich, Norwegen und Japan an Anleihen in London interessiert sein. D. S.