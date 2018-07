Diese Zeilen – mein Lieber – sind das Produkt eines schlechten Gewissens. Vorhin sah ich auf der Straße einen Mann mit umschnürtem Tannenbaum unter dem Arm. Dabei ertappte ich mich bei der Frage, wie Dir wohl jetzt zumute sein mag. Ein Gedanke, dem ich nicht nur mit Anteilnahme, sondern leider auch mit einem gewissen Vergnügen nachhing. Denn Du reagierst, wie ich Deinem vorjährigen Geständnis entnahm, allergisch auf Glaskugeln, Engelshaar und Kerzenschimmer. Da Du Dich aber bemühst – hm Christenmensch und Familienvater Deinen Mann zu stehen, siehst Du Dich genötigt, Deine Abneigung zu unterdrücken und dem weihnachtlichen Brauch, im trauten Heim Deinen Tribut zu zollen. Vermutlich bist Du eben jetzt dabei, den Baum in seinen Ständer zu zwängen, Lametta aufzuhängen und Kerzen feuersicher zu befestigen, damit Deine Nachkommenschaft nichts zu bemängeln hat. Denn der achtjährige Rolf und die sechsjährige Ulla haben, zweifellos unter Anleitung ihrer Mutter, schon erstaunlich sichere Kriterien: entwickelt, nach denen sie beurteilen, ob an Weihnachten auch alles stimmt.

Beim Gedanken an Dich und Deine zwiespältige Gemütsverfassung beschlich mich also der Verdacht, daß meine Anteilnahme mit etwas schäbigem Amüsement gemischt sein könnte. Dassen schäme ich mich. Denn ich finde es anständig von Dir, daß Du den anderen ihre Art, Weihnachten zu feiern, nicht vergraulst. So sehr ich wiederum verstehe, warum Dir diese hier landesübliche Art nicht behagt.

*

Ob an Weihnachten auch alles stimmt? – Das Familiäre, will mir scheinen, ist die Stärke und die Schwäche der „Deutschen Weihnacht“. Ihre Stärke, weil die Gelegenheit, als Familie zu feiern, ohnehin nur noch auf wenige Reservate beschränkt ist; vor allem aber, weil der Brauch, die Geburt Jesu wie einen Familienzuwachs zu feiern – mit dem, was dazugehört: vom Gänsebraten bis zur Rotweinflasche! – wohltuend absticht von der etwas steifen und pflichtgemäßen Art, wie wir Deutsche sonst das Religiöse zu tätigen pflegen.

Aber sie hat auch ihre Schwäche, die „Deutsche Weihnacht!“ Sie ist so sehr auf wohltemperiertes Gemüt abgestellt, daß darüber viel verlorengehen kann von dem Schock, den die Menschwerdung Gottes doch beabsichtigt. Wohl kaum auf der Welt dürfte es so leicht gelingen, das Brauchgehäuse der Weihnacht fast unbeschädigt zu erhalten, auch wenn man mit dem eigentlichen, dem religiösen Sinn des Festes nichts mehr anfangen kann, wie gerade hierzulande! Es ist nicht schwer, die Weihnachtsgeschichte zu einschärfen und aufzuweichen, bis sie ins Märchenhafte verschwimmt. Die einzelnen Elemente der Geschichte brauchen nur aus ihrem harten und erregenden Zusammenhang gerissen, ein wenig gezuckert, ein wenig zubereitet werden: und schon ergibt sich ein Gemütsfutter, daß einen Hollywoodproduzenten der blasse Neid packen könnte. Vom Mutter-Kind-Thema über die hartherzigen Herbergswirte bis zum Strohlager unter idyllischem Sternenhimmel ist dann aber auch alles da, was, mit Fingerspitzengefühl arrangiert, Effekt verspricht.

Eine Gefahr, die nicht unbedingt zum Zuge kommen muß. Aber eben doch eine Gefahr. Darum verstehe ich Dein Unbehagen angesichts der Glaskugeln im Kerzenschimmer. Ehrlich gesagt: Ich teile es! Vielleicht, weil ein Argwohn, wenn er einmal aufgekommen ist, sich schwer verdrängen läßt und überempfindlich macht. So überempfindlich, daß man sich zusammennehmen muß, um nicht ungerecht zu werden.

Aber lassen wir das! – Wenn ich mich zu diesem Brief aufgerafft habe, so tue ich das, um Dich von Deinem Ärger über die gedruckten Weihnachtsgratulationen abzulenken, und weil ich meine, daß es sträflich wäre, Weihnachten nur in einer Abwehrhaltung zu überdauern. Du bist keiner von der Sorte, die das Christentum nur als Idee schätzen, als Arbeitshypothese der Moral oder als Kulturstimulans. Trotz Deiner borstigen Abneigung vor zarten Weihnachtsliedern gehört für Dich das Jesuskind konkret und wirklich in die Weihnacht. Nicht nur als Rückerinnerung. Sondern, was sich damals zeigte, hat für Dich und für mich eine aktuelle Bedeutung. Bei Origenes habe ich einen merkwürdigen Gedanken entdeckt. Er sagt, Gott sei uns durch die Menschwerdung zugleich deutlicher und unbegreiflicher geworden. Deutlicher, weil er in menschlicher Gestalt erschien. Unbegreiflicher, weil der Gott, der nur Gott ist, uns immer noch verständlicher scheint, als der Gott, der eine menschliche Natur an sich bindet, und – ohne seine Unendlichkeit preiszugeben – sich doch, als Mensch, der Begrenzung, dem Menschengeschick, ja der Ohnmacht gegenüber der mitmenschlichen Freiheit ausliefert. In gewisser Hinsicht, sagt Origenes, ist uns durch die Menschwerdung gerade die Unbegreiflichkeit Gottes deutlicher geworden.