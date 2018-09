Inhalt Seite 1 — Asien ist zur Offensive angetreten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Northcote C. Parkinson: „Asien und Europa – in den Gezeiten der Geschichte“; Econ-Verlag, Düsseldorf, 336 Seiten, 19,80 DM

Fast durch die gesamte bekannte Geschichte zieht sich wie ein roter Faden der Kampf zwischen Ost und West. Jahrhundertelang drängt Asien nach Europa hinein. Dann schlägt das Pendel zurück. Europäer besetzen und kolonisieren Asien. Aber diese Pendelbewegung ist nicht die Folge überschäumender Kräfte auf Seiten der Invasoren, sondern sie wird durch ein Vakuum verursacht. Jede Zivilisation hat nur eine beschränkte Lebensdauer. Durch ihren Niedergang entsteht ein politisches und kulturelles Vakuum, in das die Kräfte der benachbarten und aufsteigenden Zivilisation hineingezogen werden. Darin liegt die Ursache des ununterbrochenen Ringens zwischen Ost und West.

Das ist die These des neuen Buches von Parkinson. Northcote Parkinson ist der deutschen Öffentlichkeit bisher vor allem durch seine große Zeitsatire, durch die von ihm verkündeten „drei Gesetze“ über die Ausdehnung der Bürokratie bekannt geworden. Aber Parkinson ist von Haus aus Historiker, Geschichtsprofessor. In seinem neuen Buch kehrt er zu seinem eigentlichen Handwerk zurück.

Auf kaum mehr als dreihundert Seiten überblättert der Verfasser die Geschichte der letzten dreitausend Jahre vom Trojanischen Krieg bis zur beginnenden Auseinandersetzung zwischen Moskau und Peking. Aber er beschränkt seine Darstellung, die Auswahl und die Wertung der Geschehnisse auf einen Aspekt, auf das Ringen zwischen Ost und West. Und dabei entsteht für den Leser ein genauso neuartiges wie faszinierendes Gemälde.

Nach Ansicht Parkinsons wird die politische Entwicklung der ganzen Welt seit Jahrtausenden entscheidend von dem Kampf um die Beherrschung der großen Handelswege zwischen Asien und Europa bestimmt. Auf diesen Handelswegen werden Waren und Wissenschaften, Haustiere, Instrumente und Religionen vom einen Ende des großen Doppelkontinents zum anderen exportiert. Wer stark ist, kontrolliert diese Handelswege und verdient an ihrer Kontrolle. Wer schwach ist, verliert die Kontrolle; seine Schwäche zieht automatisch einen Rivalen und Nachfolger von der anderen Seite an. Die Auseinandersetzung wird mit militärischen, geistigen, politischen und wirtschaftlichen Mitteln durch Soldaten und Politiker, durch Propheten und Schiffskapitäne geführt.

Im Rahmen der Darstellung erhalten bekannte historische Geschehnisse eine neue Beleuchtung. So wurde der Kampf um Troja nach Ansicht des Verfassers nicht durch den Streit um Helena, sondern durch den Wettbewerb um den Markt für Töpferwaren zwischen den Völkerstämmen Griechenlands und Kleinasiens ausgelöst, also durch händlerische Rivalität. Die Kreuzzüge des Mittelalters entsprangen nach seiner Ansicht dem Bemühen des Westens, den Ansturm der mohammedanischen Religion aus Kleinasien durch einen Gegenangriff ebenfalls unter religiösem, Banner zum. Stehen zu bringen.

Durch eine Fülle historischer Details und verblüffender Zitate erhält das Bild, das Parkinson zeichnet, eine leuchtende Brillanz. Zuweilen kann man sich allerdings des Eindrucks nicht erwehren, daß der Verfasser seiner These zu Liebe bei manchen Ereignissen eine Seite zu stark beleuchtet und eine andere zu sehr im Dunkel hält. So trifft zwar sicherlich zu, daß die christliche Religion aus Kleinasien und damit aus dem Orient kommt. Aber sie ist in zwei Jahrtausenden doch so europäisch geprägt worden, daß sie heute nur als Wesensausdruck des Westens und nicht des Ostens gewertet werden muß. Und der Hinweis, daß ein Brief von Henry Adams, der die Entwicklung einer Gewaltherrschaft in Europa voraussagt, im Geburtsjahr von George Orwell, dem Autor des Buches „1984“, geschrieben wurde, und daß daher das Jahr 1984 als Zeitpunkt der bevorstehenden Wende vom Westen zum Osten zu erwägen sei, wirkt nicht nur verspielt, sondern schon grotesk.