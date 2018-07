Von Peter Kleine

Hat das Jahr 1963 die Wende am Baumarkt gebracht, auf die seit Jahren Bausparer und andere private Auftraggeber, aber auch manche Wirtschaftspolitiker warten? In den letzten Monaten ist über diesen Umschwung viel gerätselt worden. Von der These, es habe sich nichts geändert, bis zu der Behauptung, derbe Impulse durch öffentliche Aufträge seien dringend erforderlich, ist so ziemlich alles an Aussagen und Vorausschauen zu finden.

Was hat sich tatsächlich ereignet? Während sich die Bauwirtschaft als erstaunlich leistungsfähig erwies und die Ausfälle des langen und harten Winters praktisch aufholte, gingen die Neuaufträge zurück. Nach der Statistik wurden in den ersten neun Monaten im Hochbau ein um 12 Prozent geringeres Bauvolumen genehmigt als in der entsprechenden Vorjahrszeit. Der Rückgang wäre noch stärker ausgefallen, hätten nicht Bund, Länder und Gemeinden fast ebensoviel (nur 1 Prozent weniger) an Aufträgen erteilt wie im Vorjahr –, und die öffentliche Hand hat an den Hochbauten immerhin einen Anteil von 15 Prozent (der Wohnungsbau 54 Prozent und der Wirtschaftsbau 31 Prozent).

Der Auftragsrückgang mag zum Beschluß des Parlaments beigetragen haben, das Baustoppgesetz nicht noch einmal zu verlängern. Vom 1. Januar an ist der Baumarkt wieder frei. Man braucht dem Baustopp keine Träne nachzuweinen. Spätestens seit Mitte dieses Jahres, als die Landesregierungen ein Ausnahmerecht zugestanden erhielten, von dem sie meist großzügig Gebrauch machten, stand der Baustopp nur noch auf dem Papier. Er war ohnehin kein wirksames Mittel, die Nachfrage einigermaßen auf die vorhandenen Baumöglichkeiten zu beschränken.

Angesichts des nachlassenden Auftragseingangs fehlte es nicht an Stimmen, die nun die „Gefahr“ nicht ausgenutzter Baukapazitäten entdeckten und als einzigen Ausweg die staatlichen Stellen aufforderten, erheblich mehr als bisher an Aufträgen zu vergeben. Eilfertige Kommentatoren eines Gutachtens, das im Auftrage der Bauindustrie erstellt wurde, rieten dringend, den Hahn der öffentlichen Bauaufträge kräftig aufzudrehen, um Unheil zu verhüten. Das Unheil sehen sie kommen, weil die Bauunternehmer künftig vielleicht nicht mehr genügend Mittel zur Technisierung und Rationalisierung ihrer Betriebe verwenden könnten und die Chance, die Baupreise auf längere Sicht zu beruhigen, auf diese Weise schlechter würde.

Es spricht für den Optimismus, wenn man will, auch für den politischen Instinkt der Bauindustrie, daß sie sich das von ihr bestellte Gutachten nicht zu eigen machte und nicht ebenfalls das Heil beim Staate suchte. Es wäre auch wenig überzeugend, wenn man auf der einen Seite jeden Dirigismus strickt ablehnt, obwohl seit Jahren ein besorgniserregendes Ungleichgewicht den Baumarkt beherrscht, aber sofort den Staat um Hilfe bittet, wenn sich nur die Aussicht auf normale Verhältnisse abzeichnet.

Mehr als die Aussicht auf eine Normalisierung ist es ja nicht! Wer in diesem Jahr gebaut hat, konnte von dem Tendenzumschwung nicht viel bemerken. Die Auftragspolster mancher Baufirmen mögen etwas dünner geworden sein. Der Bauherr des Jahres 1963 mußte sich jedoch wie seine Leidensgefährten in den Vorjahren mit den Widrigkeiten herumschlagen, die heute nun einmal gang und gäbe sind. Oft konnte nur nach Bitten und Flehen mit dem Neubau begonnen werden. In wieviel Fällen wurden die Bautermine überschritten? In wieviel Fällen ließ die Qualität zu wünschen übrig? Schließlich beschäftigen sich die Kabaretts nicht zufällig mit Erscheinungen „am Bau“, die leider nicht Ausnahmen darstellen.