Alle Makler der Pariser Börse beklagen sich, daß sie nichts zu tun haben. Betrachtet man die Umsatzziffern, so ist ihnen schwer zu widersprechen. Und dennoch war die Börsenchronik reich an turbulenten Ereignissen. Die begreifliche Erregung über den Kursverfall der Aktien von Machines Bull‚ die an zahlreichen europäischen Börsen notiert werden, hat sich endlich gelegt. Das Finanzproblem der Gesellschaft scheint gelöst zu sein. Die Gesellschaft wird von dem halbstaatlichen Crédit National eine Anleihe von wahrscheinlich 45 Millionen Francs erhalten. Die Gerüchte über einen Kapitalschnitt waren falsch, denn einem Gesellschaftskapital von 130 Millionen stehen mehr als 200 Millionen offene Reserven gegenüber. Sobald sich das Börsenklima gebessert hat, wird eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Für 1963 ist keine Dividendenzahlung vorgesehen. Die Unkosten können erheblich gesenkt werden, da durch die Zusammenarbeit mit CSF (Compagnie Generale de Telegraphie Sans-Fil) die Erzeugung von Einzelteilen rationalisiert werden wird. Die modern ausgestatteten Forschungsanlagen der RCA (Radio Corporation of America) stehen Bull, die an amerikanischen Konstruktionsfirmen für mehr als drei Millionen Dollar Material liefert, zur Verfügung, so daß die für die Benutzung der RCA-Laboratorien fälligen Royalties nicht ins Gewicht fallen.

Im Streit zwischen der belgischen Empain-Gruppe und der Familie Schneider-Creusot scheint eine Schlichtung zustande gekommen zu sein. Roger Gaspard, bisher Präsident der Electricite de France, ist in einer außerordentlichen Generalversammlung als dritter haftender Geschäftsführer in die Kommanditgesellschaft Schneider & Co. einstimmig neben Frau Charles Schneider und Albert de Boissieu gewählt worden.RETLAW