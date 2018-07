NORDDEUTSCHER RUNDFUNK

Sonnabend, 14. Dezember, das Hörspiel:

Ein maskierter Einbrecher dringt in ein Haus ein, das von einem alten Ehepaar und der Schwester des Mannes bewohnt wird. Dieser Einbrecher will nichts rauben. Im Gegenteil, er bringt den alten Leuten etwas: die Erinnerung an eine Zeit, die sie vergaßen und verdrängten.

Bornhofer, der Einbrecher, ist von seinem Autor Walter Kolbenhoff als symbolische Figur konzipiert. Er entspricht etwa der ehemaligen Geliebten, die in Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ das Dorf heimsucht. Bornhofen „Henker“ kamen erst nach dem Krieg, heißt es. Und die Familie erklärt, sie wolle, obwohl das so ist, seine Freundschaft gern annehmen. Bornhofer kommt aus Argentinien – woher sollte der so lange Verschollene sonst auch wohl kommen?

Politisch ist Kolbenhoff Entwurf klar, obwohl er die Dinge nicht beim Namen nennt. Er staffiert sein. Bild mit vielen symbolischen Randverzierungen aus: mit der alten Nickelbrille, durch die niemand mehr etwas erkennen kann, die Mann und Frau aber beide benutzen; dem alten Photo, auf dem der jetzt Alte sich auf die Schulter des verschwundenen Sohnes stützt.

Das Photo wird von Bornhofer mitgenommen – dem Einbrecher, der mit dem Verlorenen identisch ist. Margaret, die Schwester, ist nach Meinung des Ehepaares etwas verrückt. Sie ist es, die nicht, wie die anderen, von Bornhofen Nachkriegshenkern spricht, sondern sagt: „Die Henker kehren zurück – er hat uns gefunden.“

Am Kirschwasser „aus den alten wertvollen Gläsern“ berauschen sich Bornhofer und seine nur anfangs unfreiwilligen Gastgeber. Übersetzt heißt das: am alten Stoff aus der Vergangenheit berauscht man sich immer noch. Bornhofer verschwindet. „Keine Angst! Er wird euch eure Erinnerungen nicht nehmen. Er wird zurückkommen – er will euch haben“, sagt die angeblich wunderliche Schwägerin.