H.W., Flensburg

Zu fünft saßen sie auf der Anklagebank. Sie waren zwischen achtzehn und zwanzig Jahre alt und grinsten. Für die Verhandlung hatten sie bis auf einen, der ostentativ eine Lederjacke und ein offenes blaues Hemd trug – ihren besten Anzug angezogen. Und mit den Lederjacken hatten sie auch den ruppigen, provozierenden Ton abgelegt, in dem sie sich sonst zu unterhalten pflegten. Manchmal allerdings brach dieser Ton wieder durch. So zum Beispiel, als davon gesprochen wurde, sie hätten eine „Jugendbande“ gebildet. Eine Bande, begehrten sie auf, seien sie nie gewesen. Sie hätten sich nur zur „Freizeitgestaltung“ getroffen. Diese „Freizeitgestaltung“ war freilich von besonderer Art: Besuch von Hafenkneipen, Herumlungern auf den Straßen und vor allem Schlägereien.

Sie hatten sich nicht zusammengerottet, um Kraftfahrzeuge auszurauben, in Wohnungen einzubrechen oder Automaten zu „knacken“. Das hielten sie für „unehrenhaft“. Sie wollten nur prügeln. Und sie trugen als Zeichen gleicher Gesinnung Lederjacken. Sie hatten ihre Stammlokale, in denen sie sich trafen. Allein oder mit ihren Freundinnen. Sie legten Mutproben ab, indem sie sich Knöpfe an die bloße Haut nahen ließen. Sie hatten bei den Schlägereien auch ihre besondere Taktik: Sie rammten den überraschen Gegner mit dem Kopf unters Kinn und stießen ihm zugleich das Knie in den Leib. Der so Angegriffene wurde in den meisten Fällen bewustlos, Wer am Boden lag, wurde mißhandelt. Gruppen, die stärker waren als sie selber, griffen sie nicht an.

In Flensburg waren sie im Sommer des Jahres bekannt geworden. Sie galten als „Hafenschreck“. Und sie waren stolz darauf. Zweimal hatten sie Schlägereien auf Fahrgastdampfern inszeniert. In einem Fall sah sich der Kapitän gezwungen, umzukehren und wieder in Flensburg festzumachen. Und ausgerechnet an diesem Abend hatten sie die Parole ausgegeben: „Heute machen wir es uns gemütlich. Heute wird kein Mist gemacht: Wir wollen einen schönen Abend haben.“ Den hatten sie auch. Er verlief zwar anders, als sie angeblich geplant hatten, aber er verlief ganz in ihrem Sinn. Daß sie dabei einen Matrosen, der schlichtend in die Schlägerei eingreifen wollte, so schwer mißhandelten, daß er mehrere Wochen im Krankenhaus lag, kümmerte sie nicht weiter.

Sie haßten alles, was einen weißen Kragen trug und in ihrem Alter war. Sie haßten Brillenträger und junge Menschen, die statt der Lederjacke einen Anzug trugen. Sie haßten die „Jazzer“. „Jazzer“ – das war für sie der Inbegriff des Hochnäsigen, des Überheblichen, des Dünkelhaften. Sie machten sich nicht allzuviel Gedanken darüber, sondern sie schlugen einfach zu. Von der Begegnung mit einem „Jazzer“ erzählte einer der Angeklagten: „Er machte einen so eingebildeten Eindruck. Da haben wir ihn kleingemacht.“

Sie suchten den Streit, wo sie ihn fanden. In den Lokalen oder auf der Straße. Ein Zeuge, übrigens einer der wenigen, der seine vor der Polizei gemachte Aussage nicht abschwächte, sagte: „Zuerst kam einer. Dann kamen die anderen vier. Alle in Lederjacken. Und dann kamen noch mehr.“ Wie es zu der Schlägerei kam, war ihnen gleichgültig. Die Hauptsache war, es passierte etwas. Das ging zum Beispiel so vor sich: Ein „Jazzer“ wurde angehalten und gefragt, wie wohl am nächsten Tag das Wetter sein werde; wenn er dann ein verständnisloses Gesicht machte, wurde er niedergeschlagen. die Zeugen hatten auch jetzt noch Angst; der Staatsanwalt war der Ansicht: „Wenn a. die von ihnen angegriffen worden sind, zu Polizei gegangen wären, dann hätten wir hier heute nicht zwölf Geschädigte, sondern 24 oder 36.“

Bei vier der fünf Angeklagten war es um die häuslichen Verhältnisse nicht zum besten bestellt. Die Jugendlichen blieben meist sich selber überlassen. Mitarbeit in den Jugendverbänden lehnten sie ab. Das war ihnen „zu albern“. Das Gericht verurteilte drei von ihnen zu Jugendstrafen zwischen 10 und 15 Monaten. Zwei erhielten vier Wochen Dauerarrest.

Noch in dieser Woche muß sich eine zweite Bande dieser Art vor dem Flensburger Jugendschöffengericht verantworten.