Von S.Tolansky, FRS

Man sollte sich nicht leichtsinnig auf sein Urteil verlassen, denn man wird – jedenfalls wenn es sich um die Abschätzung von Größenverhältnissen handelt – zu leicht getäuscht. Das ist die Essenz dieses Beitrags, der in ausführlicher Form im „Penguin Science Survey A 1963“ (Penguin Books, London) erschienen ist. Sein Verfasser, ein bekannter Physiker, ist Ordinarius am Royal Holloway College in Englefield Green. Bittere Erfahrungen haben Professor Tolansky dazu geführt, sich dem Phänomen der optischen Täuschung zu widmen. Allzu oft nämlich ist er auf solche Illusionen hereingefallen, wenn er bei physikalischen Experimenten sein Augenmaß benutzt hat, statt zu messen. Was zuerst nur Notwehr gegen optische Irreführungen durch bestimmte geometrische Gebilde war, ist inzwischen zum Hobby des britischen Gelehrten geworden. Er hat eine Reihe geometrischer Gebilde ausgetüftelt, an denen er demonstieren kann, wie leicht sich ein Mensch irrt, der nur seinen eigenen Augen traut.

Es ist mir häufig widerfahren, daß ich mich im Laboratorium beim Abschätzen von Maßen und Proportionen geirrt habe, weil ich jenen optischen Täuschungen erlag, die von bestimmten geometrischen Konfigurationen hervorgerufen werden, Täuschungen jenes Typs, der gelegentlich als Kuriosum in Jugendbüchern und Zeitschriften auftaucht. Deshalb hielt ich es für notwendig, derartige optische Illusionen eingehend zu untersuchen, hauptsächlich zu meinem eigenen Schutz – denn wer die Fallen kennt, läuft nicht so leicht mehr in sie hinein.

Ein einfaches, altbekanntes Beispiel einer optischen Täuschung ist durch diese Figur gegeben: Der vertikale Balken wird fast von jedem Betrachter für länger gehalten als der horizontale. In Wirklichkeit sind beide Linien gleich lang, was sich leicht nachmessen läßt. Die Umkehrung dieses Tricks erlaubt es uns, das Maß der optischen Täuschung numerisch zu bestimmen. In der zweiten Zeichnung scheinen die vertikale und die horizontale Linie gleich lang zu sein. Zwar ist der waagerechte Balken hier ebenso lang wie in der ersten Figur, doch die senkrechte Linie ist um ein Sechstel kürzer.

Freilich verschätzt sich nicht jeder Mensch in gleichem Maße – manch einem wird auch in der zweiten Zeichnung die Vertikale immer noch länger erscheinen als die Horizontale; sein Abschätzungsvermögen wird stärker getäuscht. Ich habe zum Beispiel festgestellt, daß ich mich beim Betrachten solcher Figuren in erstaunlich großem Maße irre, nämlich um 27 Prozent.

Bei optischen Illusionen dieser Art spielt die Tatsache eine Rolle, daß der waagerechte Balken von dem senkrechten unterteilt wird. Das Zerstückelte wird als geringer empfunden. Einige Forscher glauben, der Illusionseffekt könne zum Teil auch physiologisch bedingt sein und damit zusammenhängen, daß die vertikalen und horizontalen Augenmuskeln verschieden kräftig sind. Dafür spricht zum Beispiel die Erfahrung, daß Holzfäller zwar die Höhe stehender Bäume gut abschätzen können, dagegen einen gefällten Baum stets für kürzer halten als er in Wirklichkeit ist.

Welche Ursachen auch immer unser Unvermögen haben mag, bei bestimmten Konfigurationen die Größenverhältnisse richtig zu erkennen, der Effekt ist verblüffend, und man kann ihn noch auf mancherlei Art verstärken. Betrachten wir zum Beispiel meinen viktorianischen Gentleman. Wer möchte, ohne nachzumessen, glauben, daß dieses Porträt So lang wie breit ist? Tatsächlich mißt der alte Herr von Spitze zu Spitze seines Backenbartes ebensoviel wie vom Kinn bis zum höchsten Punkt seines Hauptes.