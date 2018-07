Inhalt Seite 1 — Das Achselzucken der jungen Soldaten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alexander Mitscherlich

Es ist nicht zu erwarten, daß die Tradition, Gehorsam müsse den Soldaten eingebleut werden, von heute auf morgen (auch nicht nach einem verlorenen Krieg) durch eine bessere Methode ersetzt werden kann. Durch die Methode: den Soldaten in seine Pflichten einzuführen und sein Verantwortungsgefühl zu schärfen. So einfach geht es schon deshalb nicht, weil das Einbleuen – also die Erziehung durch Gewalt – in unserer Gesellschaft während Jahrhunderten unbestritten war. So hielten es nicht nur die Korporale mit den langen Kerls, so hielten es die Lehrherren, die Schulmeister – und die Eltern waren als erste in dieser Reihe an drakonische Gewaltherrschaft gewöhnt; wer Luther gelesen hat, weiß, wie sie in aller Naivität sich als sadistische Befriedigung dem späteren Betrachter enthüllt.

Die Zeiten haben sich in manchem geändert. Der dumpfe Dressurgehorsam und der in ihm Erzogene passen wenig zu einer Welt, die differenzierte technische Leistungen und Lernfähigkeit von mehr und mehr Menschen – und gerade auch von mehr und mehr Soldaten – verlangt. Das hat ein neues Selbstbewußtsein geschaffen. Und damit neue Probleme der Schulung. In vielen Hinsichten leben wir aber noch in autoritätsgeprägten Vorstellungen, denen längst die soziologischen Bedingungen, die sie einmal hervorgebracht haben, abhanden gekommen sind.

Das ist der Kern eines Problembündels: wir müssen neue, überzeugende Grundlagen für Autorität schaffen, die unserer eigenen sozialen Wirklichkeit entstammen. Darum verlangt das Stück Atavismus, dieses regelwidrige Wiederauftreten von Verhaltenseigentümlichkeiten der Ahnen, von dem wir durch den Nagolder Fallschirmjägerprozeß Kunde bekamen, unsere besondere Aufmerksamkeit. Entrüstung hilft uns hier nicht weiter, ebensowenig pathetische Erklärungen vom Bürger in Uniform. Ein Kommentator hat sehr treffend bemerkt, „der Soldat, der zur Bundeswehr komme, müsse schon Staatsbürger sein, wenn er Staatsbürger in Uniform werden will“. Hier liegt die Sache im argen.

Der angeklagte Ausbilder bemerkte – vermutlich wahrheitsgemäß –, daß er selbst in ähnlicher Weise bei seiner Ausbildung entwürdigt wurde, wie er es bald darauf mit seinen Untergebenen hielt. Er sagte es provozierend – und wir sollten den Schock nicht übergehen. Noch ist dieser junge Mann nicht im „Drill zur Barbarei“, wie Jürgen Habermas bei ähnlicher Gelegenheit formulierte, völlig erstarrt. Im Lauf der Verhandlung übermannten ihn ein Herzanfall und Weinkrampf. Von einem elitären Männlichkeitsideal her, das da verteidigt werden sollte, wird das manchen als verächtlich erscheinen. Der weniger vom Prototyp der „harten Männer“ bezauberte Zeitgenosse hat in diesem Augenblick des Zusammenbruchs gefühlt, daß eine Fassade wankte. Denn der Mensch, der gewissenlos Schwächere quält, ist vornehmlich ein Produkt der gesellschaftlichen Erziehung, nicht ein Naturprodukt. Die Verklärung der Unmenschlichkeit in einer mißverstandenen Übermensch-Philosophie ist ebenso wie der schaudernde Genuß, mit dem die Faustschläge und Fußtritte, die Standardrequisiten jedes Erfolgsfilms, mitvollzogen werden, gesellschaftlich tolerierte Belohnung unserer eigenen Neigung zur Roheit.

Die inkriminierten „Schleif-Methoden“ passen gut zu einem Neigungsgefälle in unserer Gesellschaft. Sie brutalisiert sich zusehends in den menschlichen Beziehungen, während die Arbeit als maschinelle Leistung ungetrübt von Gefühlen abläuft. Oder ist es so, daß Brutalität nur sichtbarer, gesuchter und zugleich unerträglicher wird, je mehr es gelingt, diese gefühlsfreien Zonen des technischen Apparates zu schaffen? Sind sie der Kontrast, denn sie sind ja das Ergebnis einer anderen, entfesselten menschlichen Fähigkeit: der Intelligenz. Die alte Arbeit hatte es an sich, ein Gutteil der in der Gesellschaft aus ihren Zwängen entstandenen Aggressivität in sich zu binden, die jetzt ins freie Flottieren geraten ist und sich weiterhin gestreut im sozialen Feld irrational zu entladen versucht. Man muß sie dort aufsuchen, wo sie sich zeigt, um ihre Herkunft zu verstehen,

Wir kennen nicht die Dunkelziffern, also de