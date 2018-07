Oder: Der Kleinbürger als Machiavellist – Porträts des Nationalsozialismus

Joachim C. Fest, "Das Gesicht des Dritten Reiches", R. Piper Verlag, München, 1963, 448 S., 22 Abbildungen, DM 22,–

Ein zeitgeschichtliches Buch, noch dazu das eines "Außenseiters", gleichsam bedenkenlos "über den grünen Klee" zu loben, mag sogleich Verdacht erregen. Und das zu Recht. Der Verfasser – unbekannt; das Thema – zwielichtig; die Methode – zweifelhaft; der Stoff – vertraut; die Quellen – bekannt. Was also, könnte eingewandt werden, mag an diesem Buch denn so außergewöhnlich sein, daß es einen in den Bann schlägt, daß es an ihm so viel zu loben, so wenig zu tadeln gibt?

In einem, ebenfalls vorweggenommenen Satz: Es packt, weil es sich von der ersten bis zur letzten Zeile gut liest; es übertrifft Erwartungen, zerstreut Bedenken, weil es trotz allem Engagement, aller stilistischen Geschicklichkeit sorgfältig Tatsachen schildert, bedachtsam Urteile fällt, exakte Beschreibungen liefert und die Originalität nicht zum Selbstzweck macht. Doch – was steht auf diesen 450 Seiten? Eine Systematik totalitärer Herrschaft, dargestellt, aufgegliedert, exemplifiziert an den Gestalten ihrer Begründer und Vollstrecker. Insgesamt gibt Fest achtzehn Profilstudien.

Solche Fülle imponiert auf den ersten Blick, bestürzt vielleicht sogar, macht skeptisch. Und dann erst die Methode: Fest zeichnet die Bilder nicht in der herkömmlichen, durch Übung und Vorschriften gesicherten Manier. Er wagt sich vielmehr auf das weite Feld der psychologischsoziologischen Phänomenologie hinaus. Er entkleidet die Gewalthaber und ihre Mitläufer der glänzenden Uniformen, nimmt ihnen das Posenhafte, "entdämonisiert" sie; er rückt sie in das grelle, durchdringende Licht der Tatsachen. Entstanden ist aus solchem wissenschaftlich fundierten Bemühen – Fest führt annähernd 170 Titel der Quellen- und Sekundärliteratur an, "beweist" seine Untersuchungsresultate auf fast hundert Seiten Anmerkungen – nun nicht etwa eine plumpe, spekulative Krankengeschichte der "braunen Herzöge".

"Hitler in uns selbst"

Natürlich prüft der Autor die verschiedenen Affektlagen, die Exaltationen, das Zwiedenken und Zwieverhalten jener "Tausendjährigen". Fest stellt ihre Charakterdiagramme auf, die Motivstrukturen ihres Reagierens und Regierens und kommt auf diesem Wege, der manchem ungewöhnlich, wenn nicht gar schlüpfrig erscheinen mag, zu einem Kompendium der psychologischen Elemente des Totalitarismus. Die Diagnose beschränkt sich zudem niemals auf die Figuren selbst, ihre Lebensweise, ihr Machtstreben, auf das Kriminelle ihrer. Politik, das Absurde ihres Denkens.