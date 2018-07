Inhalt Seite 1 — Die KP hat es schwer in Polen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Voller Begeisterung kam der amerikanische Schriftsteller John; Steinbeck aus Polen zurück. Er war überwältigt von der Teilnahme, die die Polen bei dem tragischen Tod Kennedys in der US-Botschaft in Warschau, so demonstrativ zum Ausdruck gebracht hatten. Es war eine spontane, völlig unorganisierte Gefühlsäußerung des „Mannes von der Straße“, der endlich einmal Gelegenheit fand zu zeigen, wie es in seinem tiefsten Herzen wirklich aussieht.

Nach dem XIII. Plenum des ZK im Juli 1963 scheint die politische Temperatur in Polen auf einen Tiefpunkt gesunken zu sein. Gomulka fordert eine weitgehende Politisierung und Ideologisierung des gesamten kulturellen Lebens. Voller Sorgen sehen die Polen das Ende ihrer im Jahre 1956 schwer genug errungenen Liberalität herannahen. Der anhaltende Kirchenkampf, die schwierige Wirtschaftslage und die außenpolitische Entwicklung zwingen Gomulka zu neuer Initiative. Aber seine aktivsten Streiter, die kleinen Parteisekretäre, erlahmen offenbar. Immer wieder findet man resignierende Berichte in polnischen Zeitungen. So schreibt die in Allenstein erscheinende Zeitung Glos Olsztynski:

„Um die Mitglieder der Parteiorganisationen im Geiste einer mutigen und ehrlichen Kritik der Partei gegenüber zu erziehen, muß vor allem eine entsprechende Atmosphäre geschaffen werden. Ich stelle fest, daß einst eine solche Atmosphäre herrschte, doch dies ist sehr lange her. Wenn gegenwärtig jemand zu kritisieren wagt, betrachtet man ihn als Don Quichotte. In der gegenwärtigen Lage lohnt Kritik nicht.“ Es heißt dann ganz konkret weiter:

„Wenn in einem Betrieb ein Streit entsteht zwischen dem Direktor und einem Arbeiter (beide Parteimitglieder), dann bekommt der Direktor immer recht, denn er wird sich in schönen Worten rechtfertigen können; den einen stopft er die Münder mit einer Prämie, die anderen wollen sich nicht selbst gefährden. Seien wir ehrlich: Als Direktor hat man eben gewisse Beziehungen.“

Der Autor dieses Berichtes, Leszek Kwiecinski, schreibt dann weiter, er habe kürzlich den Parteisekretär eines großen Betriebes aufgesucht und ihn über die Diskussionsfreudigkeit und Aktivität seiner Parteimitglieder befragt. Dieser sagte resigniert und sehr offen zu ihm: „Die Organisation funktioniert und steigert ihre Aktivität nur dann, wenn Prämien verteilt werden, wenn Beförderungen oder Wohnungszuteilungen zu besprechen sind. Ansonsten gibt es nichts zu diskutieren.“ In jenem großen Betrieb gehören nur sieben Belegschaftsmitglieder der Partei an.

Von einem anderen Betrieb, in dem die Parteiorganisation zahlenmäßig gar nicht schwach sei, schreibt der Autor: „Es gibt hier viele Genossen, die für die Volksherrschaft ihr Blut vergossen hatten. Es gibt viele, die seit den ersten Tagen des Bestehens in den Organen Volkspolens mitgearbeitet haben. Und es gibt schließlich viele, die in jenen denkwürdigen Oktobertagen noch einmal ihre Treue und Ergebenheit der Partei dokumentierten. Doch so mancher von ihnen verlor den Glauben an die eigene Kraft.“ So sehe es, betont er abschließend, annähernd in allen Parteiorganisationen aus.

Eine andere Zeitung, die Kösliner Glos Koszalinski, veröffentlicht auf der ersten Seite einen langen Artikel über die Widersprüche innerhalb des sozialistischen Systems, wie sie in Pommern an der Tagesordnung sind. Stolpmünde dient dem Autor, Stanislaw Rams, als typisches Beispiel. Er schreibt: „An der Wand im Portierraum der Stolpmünder Werft hängt ein Kreuz. Der alte Portier hatte es in seinen freien Stunden aus Fichtenholz geschnitzt, schwarz bemalt und über seinem Tisch aufgehängt. Direktoren, Kreisaktivisten, Parteifunktionäre gehen hier ein und aus, und niemandem kommt der Gedanke, dem braven Greis einmal zu sagen: Lieber Opa, die Religion ist deine private Angelegenheit; stell sie nicht öffentlich zur Schau.“ Dieser Fall sei, so meint der Autor, ein Symptom für das in diesem Betrieb herrschende Klima, ein Maßstab des ideologischen Engagements der Parteigenossen „im Kampf um die menschlichen Herzen und Geister“.