Doch die Abschreibungen wurden voll verdient

Plus minus Null, wie es im Jargon heißt, schließt das Geschäftsjahr 1961/62 (30. September) bei der Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, die ihren Sitz etwa 50 Kilometer östlich von Nürnberg, in der malerischen Kreisstadt Sulzbach-Rosenberg hat. Im Vorjahr hatte das zur Flick-Gruppe gehörende Unternehmen, das vor allem den Erzbergbau betreibt und Eisen und Stahl erzeugt sowie verarbeitet, noch einen Gewinn von 3,3 Millionen DM ausgewiesen. Insbesondere die um 5,6 auf 70,8 Millionen DM erhöhten Personalkosten für die geringfügige auf 9200 gewachsene Belegschaft sowie die Preiseinbußen bei Walzstahl bei steigendem Angebotsdruck haben die Ertragslage nachteilig beeinflußt und dazu beigetragen, daß nur 8,4 (nach 18,1) Millionen DM Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen zu entrichten waren und die Dividende ausfiel. Im Vorjahr waren noch 5 und 1959/60 noch 10 Prozent an die Anteilseigner gezahlt worden.

Auch für das Geschäftsjahr 1962/63, das bereits abgeschlossen ist, über das aber wohl üblicherweise erst wieder in Jahresfrist berichtet werden wird, rechnet der Vorstand nicht mit einer Dividende, obwohl der Umsatz um rund 16 Prozent auf 390 Millionen DM stieg. Der Preisdruck durch die zunehmende Einfuhr der Walzwerkerzeugnisse und weitere Kostenerhöhungen sind dafür verantwortlich.

So anschaulich der Geschäftsbericht der nicht publizitätspflichtigen GmbH (die bis Ende 1960 noch Aktiengesellschaft war) im allgemeinen ist, so wenig aussagekräftig ist der Teil, der die Bilanz betrifft. Erläuterungen zu den Positionen fehlen.

Beschränken wir uns deshalb auf einige Feststellungen:

Die Position Maschinen und maschinelle Anlagen wuchs um gut 20 auf 75 Millionen DM. Die Vorräte kletterten um 12 auf 57 Millionen DM. Bei einem unveränderten Stammkapital von 60 Millionen DM sowie Rücklagen in Höhe von 98 Millionen DM, nahmen die Verbindlichkeiten um 24 auf 152 Millionen DM zu, während die Rückstellungen die ungewöhnliche Höhe von 51 (nach 43) Millionen erreichten.

Kein Wunder, daß bei zunehmender Fremdfinanzierung die Zinslast um fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 6,2 Millionen DM stieg. Das sind immerhin 1,8 Prozent des Bruttoumsatzes oder gut 10 Prozent des Stammkapitals.

W. W.