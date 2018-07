Eine Tat junger Franzosen: Luxus für die alten Armen Die Kraft des überflüssigen

Von Theamaria Lenz

Wohltätigkeit – das bedeutet Arbeit, Organisation und viel ehrliches Bemühen, Not zu lindern. Tätigkeit, die vor allem materiell helfen will. Doch tut sie denen, die Gegenstand dieser Bemühungen sind, immer wohl?

Ich muß daran zweifeln, wenn ich an die vielen verschämten Armen denke, die lieber hungern, als die offiziellen Wohltätigkeitsorganisationen in Anspruch zu nehmen. Woran mag das liegen? Vielleicht an der Haltung, die Menschen in saturierten Ländern zu Armut und Alter haben. Bei allem Idealismus und guter! Willen gelingt es nur Wenigen, im hilfsbedürftigen Menschen den gleichwertigen Partner zu sehen. Der Arme bleibt ein Objekt, dem gegenüber man die Verpflichtung zu erfüllen hat, ihn nicht verhungern zu lassen. Man gibt ihm das Notdürftige, das er zum Leben braucht. Einen Anspruch auf Persönlichkeit hat er nicht.

Da sitzt ein Krüppel in Regen und Wind auf dem Straßenpflaster. Die Vernünftigen warnen, ihm etwas in seine Mütze zu werfen, weil er es in der nächsten Kneipe doch in Schnaps umsetzen werde. Erwischt man ihn dabei, wird ihm die Unterstützung entzogen. Sind die Entrüsteten aber auch entrüstet, wenn einer, der es sich leisten kann, hinter der Theke seinen Schnaps kippt? Ein Bettler, der sich eine Blume oder eine Tafel Schokolade kaufen würde, wäre wohl auch ein „unwürdiger“ Armer.

Zweifelhafte Wohltaten

Kein Elend ist so groß wie das armer alter Menschen. Man glaubt es zu steuern, wenn man sie in Heime schafft, sie einer oft rigorosen Hausordnung unterwirft und der Meinung ist, dies sei das beste Ende eines redlich und fleißig gelebten Lebens. Wer denkt schon daran, wie stark gerade das Bedürfnis alter Menschen ist, in ihrer gewohnten Umgebung endlich einmal ihre Tage nach ihrem Geschmack verbringen zu können. Die vielen alten Menschen, die es vorziehen, einsam und vergessen in ihren Stuben zu sterben, beweisen, daß solche Unterbringung nicht immer als „Wohltat“ empfunden wird. Erfährt man einmal von solchem Fall, dann ist man wohl erschüttert, beruhigt sich aber bald in dem Gedanken, das sich so etwas eben nicht ändern lasse.