Man kennt die geologische Katastrophen-Sensation vom Hörensagen und aus Bildern: Einige gewaltige unterseeische Eruption vulkanischer Natur schleudert Erdmassen aus dem Meeresboden empor, das Seebeben gebiert aus Schlamm und Feuer eine neue Insel.

Erinnert nicht das Entstehen des neuen Staates Israel inmitten einer geologischen und politischen Wüste an einen Ausbruch, der aus Hitze, Staub und Chaos einen neuen Staat gebiert? Für die Weltgeschichte ist dieser Vorgang nur eine Minute. Das hektische Werden dieses Gebildes, das im Handumdrehen Probleme lösen soll, die Jahrhunderte ruhigen Wachstums brauchten, legt Zeugnis von der hohen Begabung und auch Wandlungsfähigkeit dieser Rasse ab, die unter einem Fluch durch die Weltgeschichte geht und fieberhaft am Werke ist, sich dieses Fluches zu entledigen. Ihr dabei zuzusehen, ist faszinierend.

Natürlich gibt es zahllose Werke darüber. Ein Büchlein unter ihnen, von eigenem Reiz, ist

Dagmar Nick: „Einladung nach Israel“ – Ein Reisebericht; Verlag Albert Langen – Georg Müller, München; 180 S., 19,80 DM.

Die Verfasserin, Lyrikerin, was, wie gewöhnlich, auch hier eine nur lückenhaft zutreffende Etikettierung ist, folgte einer Einladung . jüdischer Freunde und unternahm eine Rundreise durch den Staat Israel mit seiner irrsinnig zerquetschten Gestalt – kein anderer Staat der Erde hat eine so unorganische, aller geographischen Logik hohnsprechende Grenzziehung – und seinen aufregenden Gegensätzlichkeiten zwischen Höhen- und Tiefenlage, zwischen Idylle und Salzwüste, vor allem aber zwischen uralter geschichtserfüllter Vergangenheit und einer modernen Gegenwart und Zukunft.

Sie wendet eine Technik des Berichtes an, die auf Grund der besuchten Stätten immer die biblische und mittelalterliche Vergangenheit mit dem, was heute ist, verflicht und beides aneinander „reibt“, daß der Stoff leuchtet. Die eingestreuten Gedichte legen einen gefühlsarmen-Schleier darüber; die Photos, zweiunddreißig ganzseitige an der Zahl, geben einen Begriff, eine Begriffsfülle, die man sich freilich noch unendlich vermehrt wünschte, namentlich was das Uralte, die Ruinen und Zeugen betrifft – demgegenüber die Zeugen der Gegenwart, so erfreulich sie sind, optisch und ästhetisch so stark abfallen (außer bei zwei, drei Antlitzen, aber diese sind ja ausgesucht, so schön sind doch wohl nur wenige?), daß es traurig stimmt, traurig, daß die moderne Welt so trübselig und häßlich sein kann, gegen diejenigen Welten gehalten, die längst zerstört sind. Martin Beheim-Schwarzbach