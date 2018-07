Neues Frankfurter Schauspielhaus

Das war die originellste und sinnvollste Theaterweihe: An Stelle eines Staatsaktes der Reden – Stimmen der Dichter. Was von Calderon bis Dürrenmatt über das Thema „Theater“ gedacht worden ist, das hatte Dramaturgenfleiß zu einer vielstimmigen Quasi-Szene zusammengestellt. Fast das ganze Ensemble beteiligte sich am Vortrag dieser „Widmung an das Theater“. Musik der Hauskomponistin Aleida Montijn rahmte und gliederte die Rezitationen. Besonderen Charme hatte die Art, wie die beiden einzigen Offiziellen, Oberbürgermeister Bockelmann und Generalintendant Buckwitz, sich mit ihren phrasenlosen Reden in das scheinbar improvisierte Eröffnungsspiel einfügten.

Am Abend ging als erstes Stück der „Faust“ über die neu erbaute Schauspielbühne. Verglichen mit der letzten „Faust“-Inszenierung vor zehn Jahren, hat das Frankfurter Schauspiel an Geschlossenheit des Ensembles gewonnen. Dem Schauspieldirektor Heinrich Koch ist eine wohldurchdachte, von ihm auch komödiantisch ausgeformte Inszenierung nachzurühmen. Dramaturgisch bemerkenswert war das Schlußbild. Nach dem Ruf in Gretchens Kerker: „Sie ist gerettet“ erschienen noch einmal die himmlischen Heerscharen aus dem „Prolog im Himmel“. Sie beendeten den ersten Wertteil mit einem kurzen Engelschor, den Goethe für die Weimarer Aufführung 1829 geschrieben hat: „...In Engels Armen / Entsühnt zu erwarmen! / Find’ Erbarmen / Erbarmen / Erbarmen!“

Nach dem Vorbild, das Gustaf Gründgens, und Teo Otto in Hamburg gegeben haben, brachte Heinrich Koch, selbständig, variierend, die ganze Szenenfolge auf einem einzigen, rechteckigen Spielpodest unter. Er verfuhr sogar konsequenter als Gründgens, indem er auch die Walpurgisnacht mittels choreographischer Stilisierung (Dore Hoyer) in diesen Rahmen zwang. Hansheinrich Palitzsch bestückte das Podium mit signifikanten, meistens bildhaft eindrücklichen Zeichen. Nur das den Seiten- und Hintergrund absteckende Gestänge wirkte zu neutral. Deutlich wurde das heimliche Mysterienspiel.

Daß in Frankfurt der Abend – entgegen der Aufführungspraxis – tatsächlich „Faust“ hieß, ist Hans Caninenberg zu danken. Mit einer rhetorisch gestützten, doch persönlich ausdrucksstarken, in den Monologen geistig eindringlichen Rollenschöpfung ist Caninenberg ein Faust geworden, der fesselt und führt.

Johannes Jacobi