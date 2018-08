London‚ im Dezember

Seit der Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrags haben sich die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien so freundlich gestaltet, wie kaum je zuvor. Gerade die einseitige Ausrichtung der Bonner Politik auf Paris war es, die eine Reaktion in der Bundesrepublik provozierte, welche die Verbesserung der Beziehungen mit Großbritannien schon eine geraume Weile vor Erhards Kommen herbeiführte. Es ist gewiß eine angenehme Abwechslung, daß der deutsche Bundeskanzler heute offen und öffentlich – selbst in Paris – Ansichten ausspricht, die soviel mit denen gemeinsam haben, die Edward Heath lange und schließlich vergeblich in Brüssel vertrat. Aber der Bundeskanzler brauchte kein Rapprochement Bonn–London einzuleiten; er fand schon eine durchaus günstige gegenseitige Stimmung vor – einfach weil de Gaulles Bannfluch nicht imstande gewesen war, die Realität gemeinsamer Interessen aus der Welt zu schaffen. Mit ihren wirtschaftlichen Gegebenheiten muß die Bundesrepublik an eine weltaufgeschlossene europäische Gemeinschaft glauben, ohne Furcht vor der Verwirklichung, einer größeren atlantischen Gemeinschaft – genauso wie Großbritannien.

Umgekehrt wurde die Verschlechterung der deutsch-französischen Beziehungen nicht durch das perfide Albion verursacht. In Frankreich fehlt es nicht an Stimmen, die das behaupten – wie könnte man es auch anders erwarten? „Paris Jour“, regierungstreu vom ersten bis zum letzten Buchstaben, spricht davon, daß die Engländer und Amerikaner Uneinigkeit zwischen Paris und Bonn gesät hätten – „die Briten, um selbst Kapital daraus zu schlagen und um die Deutschen und Franzosen zu spalten ...“ Die Wahrheit ist, daß sich Großbritannien seit dem Scheitern der Brüsseler Verhandlungen besonders befleißigt hat, jede Einmischung in deutsch-französische Beziehungen zu vermeiden. Die Wahrheit ist ferner, daß britische Gegner des EWG-Beitritts (wie die Beaverbrook-Presse) heute triumphierend darauf hinweisen, die Ausschaltung aus der EWG sei Großbritannien wirtschaftlich ausgezeichnet bekommen und Großbritannien müsse de Gaulle für die Ausschaltung geradezu dankbar sein.

Ob nationale Interessen gleichgerichtet sind oder auseinanderstreben, das zeigt sich am klarsten in der Einstellung zur Kennedy-Runde. In Großbritannien ist die Einstellung völlig positiv, und in der Bundesrepublik auch. Die Einstellung Frankreichs dagegen ist so negativ, daß man der Kennedy-Runde kaum irgendwelche realen Chancen geben kann. Ob ein Staat an Protektionismus fast merkantilistischer Provenienz glaubt, oder letzten Endes an möglichst freien Welthandel – das ist wahrhaftig kein kleiner Unterschied.

Auch in Fragen der Verteidigung ist Bonn viel weniger weit von London entfernt als von Paris – und so war es schon, trotz Adenauer, zu Adenauers Zeiten. Daß man sich – Force de frappe hin oder her – eben doch auf das nukleare Potential der USA verlassen muß – daran zweifelt niemand in der Bundesrepublik, der einigermaßen bei Verstand ist; und kein Engländer zweifelt daran, auch nicht der feurigste Fürsprecher der Original-„Force-de-frappe“ (Made in Britain). Solange die französische Politik an ihrer jetzigen. Verteidigungskonzeption festhält, werden in der NATO deutsche und englische Delegierte eher dieselbe Sprache sprechen, als deutsche und französische. Selbst in der umstrittenen multilateralen Atomflotte werden eher Deutsche und Briten auf demselben Deck vereint sein, als Deutsche und Franzosen.

Bei alledem gibt es noch genug Spannungsmöglichkeiten zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien. Sie erwachsen vor allem aus dem Bodensatz alter Wunschträume in beiden Ländern: Aus den Empfindlichkeiten, aus den unerfüllten und vielleicht unerfüllbaren Hoffnungen eines geteilten Deutschlands, und aus dem englischen Wunschtraum, noch immer die Rolle einer Weltmacht zu spielen. Aus solchem Wunschtraum erwächst das Festhalten an der „unabhängigen nuklearen Abschreckung“, die in der Bundesrepublik ebensowenig Gegenliebe findet wie die französische Force de frappe. Aus solchem Wunschtraum läßt sich zum Teil auch die These Butlers erklären, für die er in Bonn den widerwilligen Segen Erhards und Schröders erlangte: Die These, daß es im Interesse des Westens sei, wenn der Dialog mit Moskau im gegenwärtigen Zeitpunkt von der Regierung Home und ihrem Außenminister Butler forciert werde. Premierminister Home mag ehrlich überzeugt sein, daß das Eisen geschmiedet werden muß, solange es heiß ist, und daß das Gespräch mit Chruschtschow nicht abgebrochen werden darf, nur weil Präsident Lyndon Johnson daran vorläufig kein Interesse hat. Aber genauso, wie Lyndon Johnson sich zurückhält, weil er in dem bevorstehenden Wahlkampf von weiteren Gesprächen mit Moskau keine Vorteile, sondern eher Nachteile erwartet, muß Home auf britischrussische Gespräche drängen, gerade weil er sich davon nur Vorteile verspricht. Er muß sich in den nächsten Monaten vor der Wählerschaft überzeugend legitimieren, und Macmillan hat schon bewiesen, daß in Großbritannien Ost-West-Gespräche erfolgreich sind – sogar wenn sie erfolglos sind. Mit all seinen beruhigenden Versicherungen konnte Butler seine Gesprächspartner in Bonn wohl nur überreden, eine britische Initiative solcher Art als harmlos zu bewerten, nicht aber als notwendig und erfolgverheißend.

Der liberale „Guardian“ riet der Regierung, Bundeskanzler Erhard in der gegenwärtigen Nervenprobe durch das Angebot einer britischen Alternative zu unterstützen, falls de Gaulle den Gemeinsamen Markt wirklich zerschmettern wolle. Aber selbst wenn Großbritannien und das Commonwealth eine Alternative bieten könnten – ist Europa und der Welt genützt, wenn de Gaulle intransigent und isoliert bleibt, Frankreich erbittert und verbittert? Im Gegenteil: Als Erhard in Paris war, wurde in Großbritannien die Hoffnung ausgedrückt, es möge ihm gelingen – und nur ihm könne gelingen –, de Gaulle aus seiner selbstauferlegten Isolierung herauszuführen, allerdings ohne einer Isolierung des Kontinents zuzustimmen. In diesem Sinn kritisiert die konservative „Sunday Times“, daß seit dem Scheitern der Brüsseler Verhandlungen in Großbritannien alles getan wurde, um „die ganze Sache unter den Teppich zu kehren“: Die Regierung möge jetzt bekräftigen, daß sie „unter ihrer neuen Betriebsleitung, nicht weniger als unter der alten“ an ein politisch und wirtschaftlich geeinigtes Europa glaubt – einschließlich Großbritanniens. Martin Wieland