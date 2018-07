Ärgerliche, leicht neidvolle Achtung – auf diesen Nenner lassen sich vielleicht die Gefühle bringen, die man im übrigen Deutschland für die Freie- und Hansestadt Hamburg hegte, heute noch hegt, und für die es viele Zeugnisse gibt. Im übrigen Deutschland: das wiederum ist die Einstellung der Hamburger selber, durch ebenso viele Zeugnisse belegt. Schreibt Goethe, der die Hamburger Kaufleute sehr schätzte, über das hanseatische Literatentum: „Verständige, beschränkte Denkweise“, so schreibt 1790 Betty Schwalb, eine junge Dame aus Hamburg, über einen Besuch in der Leipziger Komödie: „... eine ziemlich elende Truppe – aber wir Hamburger sind nun freilich ein bißchen verwöhnt!“ Verzeichnet ein empörter Zeitschriftenaufsatz auf dem Jahre 1801, daß Hamburg durch und durch „britannisiert“ sei, und fügt hinzu: „... man spricht englisch ... man gähnt und flucht englisch ... Man sitzt auf schwarzem, englischen Roßhaar, an einer mit gutem, englischen Geschirr besetzten Tafel und ißt Roastbeef und Plumpudding so schreibt Fontane, selber ein alter Englandfahrer, in „Frau Jenny Treibel“: „Sie (die Hamburgerinnen) bezeugen in allem, was sie tun und nicht tun, die Richtigkeit von der Lehre vom Einfluß der guten Kinderstube. Man hat sich ihrer nie zu schämen, und ihrem zwar unbestrittenen, aber im stillen immer gehegten Herzenswunsch, für eine Engländerin gehalten zu werden, diesem Ideal kommen sie meistens sehr nahe.“

So geht das Geplänkel hin und her, und in einem fundamentalen Werk zur Hamburger Kulturgeschichte schreibt im Jahre 1963 ein seriöser und weitgerühmter Historiker: „‚Wir Hamburger‘ – diese Einstellung mit der sich daraus zwangsläufig ergebenden Beurteilung alles dessen, was nicht den Vorzug hat, hamburgisch zu sein, bestimmt ja mehr oder minder deutlich alle Zeugnisse, die wir aus dreihundert Jahren vorbringen...“ – sagt es, gleichsam nüchtern konstatierend – und nickt im Geiste Zustimmung.

Die Rede ist von Percy Ernst Schramm: „Neun Generationen“ – Dreihundert Jahre Kulturgeschichte im Lichte der Schicksale einer Hamburger Bürgerfamilie (zwei Bände; Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen; Band 1, 493 S. und 84 Bildtafeln, 39,50 DM). Schramm, selber aus Hamburg stammend, hat mit Hilfe eines unermeßlichen Schatzes von Familiendokumenten, Briefen, Gelegenheitsgedichten, Reisebeschreibungen, Notizen und Bilanzen das Bild einer bürgerlichen hanseatischen, eben seiner Familie aufgezeichnet (der vorliegende Band geht bis 1820). Bestand und Wandlung dieser Familie reflektieren Bestand und Wandlung der deutschen Geschichte. Humanismus, Barock, Aufklärung, Empfindsamkeit, Klassik, alles wird von den norddeutschen Juristen, Bankiers, Geistlichen, Senatoren und Überseekaufleuten auf ihre Art ignoriert oder akzeptiert. Und immer bleibt sich, trotz aller Wandlungen, die Grundhaltung gleich, die man vielleicht als aufgeklärten Protestantismus bezeichnen kann.

Daß dieses Buch, das ein unschätzbares Dokument Hamburger Geschichte und dazu noch ein Dokument deutscher Kulturgeschichte ist, auf solidestem wissenschaftlichen Unterbau ruht, versteht sich von selbst. Allein dreiundzwanzig engbedruckte Seiten nimmt die Bibliographie ein. Nicht selbstverständlich ist hingegen, daß es sich liest wie die „Buddenbrooks“. Aber der Vergleich kommt nicht von ungefähr. Denn diese „Geschichte einer Familie“ ist mit einer graziösen Akkuratesse, mit einer ironischen Selbstbewußtheit geschrieben, die an den Autor des „Verfalls einer Familie“, den Bürger der Freien und Hansestadt Lübeck denken läßt.

Petra Kipphoff