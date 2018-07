Inhalt Seite 1 — Populäre Geschichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Lastwagenfahrer meldete sich vor einigen Tagen aufgeregt in Köln bei der Polizei. „Ich habe meinen Anhänger verloren!“ Von Köln, von Aachen und von Stolberg aus brachen Funkstreifen auf, um die Strecke, die der ,,Held der Landstraße“ zurückgelegt hatte, abzusuchen. Man weiß, wie gefährlich ein solcher Gegenstand, ist, wenn er verlorengeht. Jedoch die Polizei fand keine Spur. Erklärung: Der Fahrer war zerstreut gewesen; er hatte vergessen, ihn mitzunehmen. – Diese Geschichte, die United Press meldete, ist von vielen Zeitungen nachgedruckt und überall nacherzählt worden. Warum solche Popularität?

Schadenfreude – nein, Schadenfreude ist es nicht. Wenn die Helden einer Geschichte, die ungut anfängt und glücklich endet, nicht boshaft sind, sondern zerstreut, dann erwecken sie Sympathie. Denn wir sind doch Menschen allzumal! Und wer hätte nicht – zerstreut, wie er war – schon ’mal etwas vergessen? Ein Aktenstück, einen Regenschirm, vielleicht sogar eine Braut... Kleinigkeiten!

Alles Kleinigkeiten gegen einen Lastwagen-Anhänger mit X-Tonnen Eigen-, X hoch 2 -Tonnen-Ladegewicht und mit kniffligem Spezialbremsen-System! Sonst wäre der arme Fahrer ja nicht so aufgeregt gewesen und hätte nicht die Polizei um Hilfe ersucht. Am guten Willen fehlte es ihm ebenso wenig wie Dir und mir und uns Erdenmenschen allen! Und wie gut waren auch die Polizisten, die von drei Stellen aus losrasten: unsere Freunde und Helfer. Und alles wegen nix.

Meinem Vater sagte meine Mutter, als sie das Haus verließen, um zu einer Gesellschaft zu gehen: „Du trägst den falschen Schlips.“ Vater begab sich nach oben, während Mutter wartete. Minuten, Viertelstunde (wobei Gespräche mit Nachbarn ihr die Wartezeit verkürzten). Als sie schließlich in die Wohnung stieg, lag Vater zu Bett und schlief. Sie weckte ihn und ließ sich den Fall erklären: Er hatte den Rock ausgezogen, um besser an die Krawatte heranzukommen. Sodann hatte er diese entfernt, ferner das Hemd, die Hose – denn er war in Schwung gekommen –, die Strümpfe, die Schuhe, kurz, alles, was er anhatte. Darauf hatte er die Zähne geputzt und den Pyjama angezogen.

Alles logisch abgelaufen! Auch das Zu-Bett-Gehen. Was aber tut ein braver Mann im Bett? Er schläft. Ergo hätte Mama, die im festlichen Aufzug dastand, eigentlich keinen Grund gehabt, über ihren Mann erstaunt oder ärgerlich zu sein.

Zerstreutheit – so drückte sich (nach Plato) schon Sokrates aus – sei Konzentration auf das Nächstliegende. Und so hat getreu nach Sokrates der Lastkraftwagenfahrer den Motor angestellt, die Bremsen gelöst, Gas gegeben, die Gänge hintereinander eingeschaltet. Ganz konzentriert, ganz so wie Vater bei seinem Start in den Schlaf.

Mutter, durch (passive) Teilnahme an psychologischen Gesprächen gewitzt, fragte: „Solltest Du keine Lust auf die Leute gehabt haben, bei denen wir eingeladen sind?“