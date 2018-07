Vier Mäuse sitzen in den vier Ecken eines quadratischen Zimmers und warten darauf, daß das Licht ausgeschaltet wird. Im Augenblick nämlieb, wo es dunkel wird, läuft Maus A zu Maus B, B zu C, Maus C zu D und D wiederum zu A – alle laufen zugleich und mit der gleichen Geschwindigkeit aufeinander zu und auf dem je weils kürzesten Weg. Sie werden sich im Mittelpunkt des drei mal drei Meter großen Raumes treffen. Die Frage ist nun – und sie läßt sich ohne höhere Mathematik beantworten –, wie lang der Weg ist, den die Tiere bis zu ihrem Treffpunkt zurücklegen müssen. (Auflösung auf Seite 26)