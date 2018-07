Von Ernst Stein

Es ist fast ein halbes Jahrtausend her, daß Michelangelo geboren wurde, und seit seinem Tode sind vierhundert Jahre vergangen. Sein Laben währte wohl kein volles Jahrhundert wie das Tizians, aber man kann nur in Jahrhunderten und Jahrtausenden rechnen, wenn man von seinem Werk spricht, und selbst solche Zeitmaße versagen vor einer Schöpfung, die undatierbar ist wie ein Gebirge. „Die Zeit, die allen Weltlauf mißt, muß enden“ – sie ist kein Zollstab für dieses Buch Genesis.

Der Eindruck der Größe – und er ist der erste, bestürzendste, der sich vor jedem Werk Michelangelos einstellt, nicht nur vor der Peterskirche, nicht nur beim Aufblick zu den Sixtinischen Fresken, zu den überweltlichen Gestalten der Grabmäler, sondern auch vor einer jeden kleinen Zeichnung – dieser Eindruck bezieht sich weniger auf das Format und das Sujet, nicht einmal so sehr auf den Willen, der dem Marmor und der Palette das Unermeßliche abrang, als auf den Arbeitsvorgang selbst, die Entstehung – auf dieses wahrhaft biblische „Es werde!“, in dem die Erschaffung der Welt wiederholt scheint.

Es war kein Zufall, daß im Jahrhundert Michelangelos das alte Weltbild verschwand und das neue sich durchsetzte, danach nicht mehr die Erde Mittelpunkt war, sondern der Himmel. Er selbst verwandelte auch das alte Bild des Menschen. Das Spielzeug in der Hand launischer Götter, als das die Antike den Menschen gesehen hatte; der blinde Passagier auf der Lebensreise ins Jenseits, zu dem ihn das Mittelalter prägte: diese Hohlformen des Menschseins wurden durch Michelangelo ausgefüllt. Bei ihm überwindet der Mensch seine Vergänglichkeit – durch den Körper.

Man könnte das-eine heidnische Auffassung nennen, und es wäre so billig wie falsch, dem vermutlich schwebte selbst dem größten Bildhauer; in Hellas nichts weniger vor als der Gedanke, etwas Einmaliges und Unvergängliches 211 schaffen. Heidnisch auch darum nicht, weil Michelangelo ein guter, blindgläubiger, zerknirschter Christ, war – was so manchen seiner Angstanfälle und Fluchtversuche erklärt –, ein unberatener Sohn der Kirche, der von dem Mysterium der Erlösung durch die Sünde nichts wußte. Er besaß nicht die geistige Überlegenheit dafür. Er brauchte sie auch nicht. An ihm hat es sich, ein einziges Mal in der Geschichte, erwiesen, daß es eine Schaffenskraft gibt, die souveräner ist als der Geist:

Deshalb entzieht sich dieses Werk dem beschreibenden Wort, so reich die Michelangelo-Literatur auch ist, und in seinem Fall vermißt man es nicht einmal. Man kann sich mit einem Minimum an Biographie begnügen, denn sie brächte den Menschen und das Werk ja doch nie zur Deckung; auch ist sie voll von Unerquicklichkeiten: Gezänk mit kleinen Leuten und großen Herren, Unverträglichkeit, barbarische Ausbrüche unberechenbarer Launen, wie bei Beethoven; trübe Geldgeschichten, gehetzte Arbeit und Erschöpfung, die dennoch rastlos bleibt, schmutzige Vernachlässigung der eigenen häßlichen Person mit der plattgeschlagenen Nase, schlechte Gesellschaft, in der es ihm behalte – ihm, dessen Gönner Fürsten waren und Päpste (ihrer zwölf hat er überlebt), die sich von ihm mehr Grobheit gefallen ließen als die jungen Strolche, zu denen es ihn zog.

Wir haben seine Briefe, einige hundert, wenig genug für ein so langes Leben, aber wäre es auch mehr, es bliebe doch stets die ewig knurrende, bald, verwünschende, bald beschwörende Stimme aus den Niederungen des Mißtrauens, Verfolgungswahns und Selbstbedauerns, des dumpfen Familiensinnes und schlauen Feilschens, und nur manchmal entringt sich dem allzu Irdischen dieser Briefe eine große Klage: „O ihr Menschen, wie sehr verkennt ihr mich!“ – der Ton des „Heiligenstädter Testaments“.