Nagold Die Rekruten der 8. Gruppe der Fallschirmjäger-Ausbildungs-Kompanie 6/9 in Nagold haben Waffenausbildung am Anschußtisch. Während der Gefreite Grillenbeck das MG erklärt und seine Leute zuhören, interessiert sich der Jäger Enders für die Autos, die auf der nahen Straße vorbeifahren. „Jäger Enders, zwanzig Liegestütz“, befiehlt der Gefreite Grillenbeck. Wie es in solchen Fällen in Nagold anscheinend üblich ist, winkt der Hilfsausbilder – es ist der Jäger Erich Quasinowski – den unaufmerksamen Rekruten herbei und verschwindet mit ihm hinter einem Munitionsbunker. Dort ertönt bald das laute Zählen, mit dem der Jäger Enders seine Liegestütze begleitet.

Jetzt ist es der Hilfsausbilder Quasinowski, der unaufmerksam ist: Anstatt die – widerrechtlich angeordnete – erzieherische Maßnahme zu überwachen, schaut er in die Gegend. Enders pumpt derweil nicht mehr, sondern zählt nur noch sehr laut. Im übrigen liegt er auf dem Bauch – bis er wiederum nicht aufpaßt und nicht merkt, daß der Hilfsausbilder wieder ihm sein Interesse zuwendet.

Nach alter 08/15-Regel muß der Rekrut nun „wieder von vorn“ beginnen. Der Hilfsausbilder hält es dabei nicht für ausreichend, dem Rekruten nunmehr seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Er klappt sein Taschenmesser auf und hält es dem Jäger Enders unter den Bauch.

Wegen dieser und ähnlicher Delikte steht der ehemalige Hilfsausbilder Erich Quasinowski, achtzehn Jahre alt, nun vor dem Schöffengericht in Calw. Dieser Prozeß ist der zweite in einer Serie von insgesamt acht Prozessen gegen Ausbilder und Hilfsausbilder der Nagolder Kompanie 6/9. Es sind Prozesse, die sich – soweit man es bis jetzt übersehen kann – alle ziemlich gleichen: Immer wieder wird von entwürdigender Behandlung und unerlaubter Diensterschwerung, Mißhandlung Untergebener und Schikanen die Rede sein.

Der Vorsitzende fragt: „Wie kommen Sie denn dazu, solchen Unsinn zu treiben, war das Ihr eigener Gedanke?“ Der Angeklagte: „Es ist da mal ein Buch herausgekommen. Das habe ich gelesen.“ Vorsitzender: „Ein Buch, wo dergleichen empfohlen wurde?“ Angeklagter: „Ja – Französische Fallschirmjäger. Die mußten das aber dem Bajonett machen.“ Vorsitzender: „Uniinn! Das geht doch nicht. Ein Bajonett ist doch viel zu groß. Das kann man doch nicht einem legenden Soldaten unter den Bauch stellen.“ Der Angeklagte bleibt dabei: So habe er es gelesen.

Da schaltet sich der Schöffe zur Linken ein: ‚War das Buch aus der Kompanie-Bibliothek?“ ,,Nein – es ist bei den Hilfsausbildern rund gegangen.“ „Wie hieß es denn?“, will der Vorsitzende wissen. Der Angeklagte weiß es nicht mehr, aber er hat „sehr gerne und sehr viel gelesen.“ Verwundert hören es die Richter. Der Angeklagte kann sich nur noch an einen Titel seiner „Bücher“ erinnern: „Waldesrauschen“. Es muß sich – so ergibt es sich dänn – um ein Fünfzig-Pfennig-Heft handeln.

Der zweite Vorfall ist simpler, aber noch bezeichnender für den Geist der Kompanie 6/9. Leutnant Engel, ein Kompanieoffizier, gibt Quasinowski den Befehl, mit rund 15 Rekruten zur Kleiderkammer zu gehen und Kampfanzüge zu tauschen. Aus dieser einfachen Sache aber macht der Hilfsausbilder eine komplizierte militärische Übung: Er läßt die fünfzehn Leute antreten und marschiert mit ihnen Richtung Kleiderkammer. Quasinowski: „Dort standen sie dann in Marschordnung und sollten Disziplin kalten.“