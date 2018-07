F.-G. Friedmann macht im „Merkur“ (Heft 189) den Versuch, die seelischen Hintergründe des Problems der Farbigen in den Vereinigten Staaten zu erforschen. Er sieht den größten Gefahrenherd für sadistische Gewalttätigkeiten zwischen den Rassen in der Selbstentfremdung und Verdinglichung des Negers, die von den Weißen erzwungen worden sei. Für die Weißen bedeute Gewalttätigkeit den Versuch, das geheimnisvolle Andere im Neger zu konkretisieren und in seiner Zerstörung die unbekannten Gründe des eigenen Versagens zu beseitigen. Dabei würden die Kräfte des Negers als dämonisch empfunden. Für den Neger wiederum bleibe die Gewalttätigkeit nicht auf den natürlichen Ausdruck der Selbstbehauptung beschränkt, sondern erhalte zusätzlich die hektischen Züge des Selbsthasses, als Reaktion auf ein von anderen ihm aufgedrängtes Selbst.

„Versuche einer Lösung des amerikanischen Rasseproblems müssen daher gleichzeitig auf zwei Ebenen unternommen werden. Auf der einen geht es um die Verwirklichung gleicher Bürgerrechte, auf der anderen um die Befreiung des Negers von seiner Verdinglichung und die Entwicklung eines eigenen Selbstbewußtseins.“ Weder Formeln der marxistischen Dialektik noch die Rassenideologien könnten dabei helfen. Das Rassenproblem erkläre sich nicht aus Klasseninteressen, und die Neger in Amerika bedeuteten keine Rasse, sondern eine Kultur.